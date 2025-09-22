동아일보

자민당 총재 출마 고이즈미 “한일관계 진전시킬것”

내달 4일 선거… 유력 후보로 꼽혀
야스쿠니 참배 여부엔 “적절히 판단”

고이즈미 신지로(小泉進次郎·44·사진) 일본 농림수산상이 20일 도쿄에서 자민당 총재 선거 출마를 선언하며 한일관계를 진전시켜야 한다고 밝혔다. 그는 다음 달 4일로 예정된 자민당 총재 선거에서 다카이치 사나에(高市早苗·64) 전 경제안보상과 더불어 양강 후보로 꼽힌다.

이날 출마 기자회견에서 고이즈미 농림수산상은 한일관계에 대한 질문을 받고 “한국은 국제사회의 다양한 과제 대응에서 파트너로서 협력해 가야 할 중요한 이웃 나라”라고 말했다. 이어 “한일관계와 한미일 협력의 중요성이 더 커지고 있다”며 “정상 차원에서도 셔틀 외교를 계속하고 정상 간 신뢰 관계를 구축해 양국 관계를 한층 더 진전해 가고자 한다”고 했다.

야스쿠니신사 참배와 관련해선 “(의원) 당선 이후 매년 참배하는 데 대해 문제가 없느냐는 지적도 있지만 어디라도 나라를 위해 목숨을 건 분에 대한 존경심과 감사의 마음, 평화에 대한 맹세는 당연한 게 아니겠느냐”고 했다. 총리 취임 후 야스쿠니신사를 참배할지에 대해선 “적절히 판단할 것”이라고만 답했다.

고이즈미 농림수산상은 2001∼2006년 집권한 고이즈미 준이치로(小泉純一郞) 전 총리의 아들이다. 2009년 중의원(하원)에 당선된 후 내리 5선을 했다.

지지통신이 12∼15일 남녀 2000명을 상대로 벌인 설문조사에서 고이즈미 농림수산상을 차기 총리로 지지한다는 응답이 23.8%로 가장 많았다. 경쟁자인 다카이치 전 경제안보상은 21.0%로 2위였다.

김보라 기자 purple@donga.com
