영하 20도 냉동창고에 갇힌 中 여성…배달원이 구해낸 극적 생환

중국 후난성에서 한 여성이 영하 20도의 냉동창고에 갇혔다가 지나가던 배달원의 도움으로 극적으로 구조됐다. 약 20분간 고립된 그는 저체온증으로 치료를 받았지만 다행히 목숨은 건졌다.
■ 비상 장치도 고장난 냉동창고…어떻게 구조를 요청했나?
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 물류 회사를 운영하는 첸 씨는 지난달 31일 저녁 홀로 냉동창고에서 물품을 옮기다 사고를 당했다.
원칙상 두 명이 함께 작업해야 했지만 혼자 들어갔던 그는 작업을 마치고 나오려는 순간 문이 잠겨버린 사실을 알았다. 더구나 비상 개폐 장치도 고장 난 상태였다. 반팔 차림에 휴대전화조차 없어 절망적인 상황에 놓였다.
첸 씨는 무거운 상자를 문에 부딪치고, 슬리퍼로 문을 두드리며 소리를 내어 구조 신호를 보냈다. 발소리가 들릴 때마다 간절히 외쳤다.
■ 소리 듣고 달려온 배달원, 극적 구조
마침 근처를 지나던 20대 배달원 류 씨가 이상한 소리를 듣고 달려와 문을 열어줬다. 인적 드문 외진 곳이었지만 첸 씨는 극적으로 목숨을 건졌다. 그는 약 20분간 갇혀 있었으며, 구조 직후 심한 저체온 증세로 두 시간 가까이 치료를 받아야 했다.
첸 씨는 “아무도 듣지 못했다면 분명히 얼어 죽었을 것”이라며 “그 순간 가장 먼저 떠올랐던 건 중학생과 어린 자녀들이었다”고 털어놨다. 그는 배달원에게 꽃과 음식, 현금, 그리고 감사의 의미로 중국에서 자주 쓰이는 붉은 깃발을 전달하며 고마움을 전했다.
■ 체온 단계별로 달라지는 저체온증 증상은?
국민건강보험공단에 따르면 저체온증은 중심체온이 35℃ 이하로 떨어질 때 발생한다.
33~35℃: 떨림, 손발 저림, 집중력 저하 등 경증 증상
29~32℃: 호흡과 맥박 약화, 혼수 상태 가능
28℃ 이하: 심장 부정맥·심정지로 사망 위험 급증
저체온증이 의심되면 곧바로 바람이 없는 따뜻한 곳으로 옮겨야 한다. 옷이 젖었으면 벗기고, 마른 담요나 옷으로 체온을 유지한다. 특히 손발 같은 말단 부위를 따뜻하게 보호해야 한다.
