“일장기 아냐?” 中대학 행사장 의자 스티커에 ‘발칵’

중국의 한 유명 대학이 일본 국기와 비슷한 의자를 배치해 비판을 받은 것으로 전해졌다. 논란이 일자 대학 측은 오해를 일으킨 점을 인정하고 사과했다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 보도했다.
16일(현지 시간) SCMP에 따르면 중국 후베이성에 있는 우한대학교의 행사장에서 촬영된 사진이 소셜미디어에서 확산했다. 행사장 사진에는 빨간색 원형 스티커가 붙은 흰색 의자가 줄지어 배치돼 있었다.
사진을 본 일부 누리꾼들은 이 같은 장식이 일본 국기를 연상시킨다고 비판했다. 대학이 일본을 숭배하는 것 아니냐는 비판도 나왔다. 올해가 중국의 항일전쟁 승리 80주년이라 반발은 커졌다.
사진은 새로 입학한 학부생과 대학원생이 참석하는 오리엔테이션 행사장에서 촬영된 것으로 알려졌다.
논란이 일자 대학 측은 의자와 참석자의 복장 색상을 조합해 대학의 영문 약어인 WHU와 창립 연도인 1893년을 형상화하려 했다고 설명했다. 그러면서 빨간색 원형 스티커 외에 노란색, 별 등 다양한 스티커를 사용했다고 덧붙였다.
하지만 현지 누리꾼들 사이에서 “명문 대학이 기본적인 정치 감각이 부족하다”, “어린아이도 잘못됐음을 알 수 있을 것” 등의 비판이 이어졌다.
비판이 커지자 대학 측은 공식 성명을 발표해 사과했다. 대학 측은 “오해를 불러일으켜 죄송하다”며 “앞으로 우리는 업무의 세부 사항에 대해 더 많은 주의를 기울일 것”이라고 했다.
이후에도 현지 누리꾼들은 오해로 치부할 일이 아니라며 대학 측을 비판했다. 다만 일각에선 사회가 모든 사안을 지나치게 민감하게 바라볼 필요는 없다는 지적도 나왔다.
