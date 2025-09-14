트럼프 39% 관세 비꼰 ‘스와치 3·9 시계’… 스위스서 불티

스위스의 시계 업체 스와치가 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 부과를 풍자하는 한정판 시계를 출시했다. 시계 이름도 ‘만약 관세가?(WHAT IF…TARIFFS?)’다. 숫자 3과 9를 원래 있어야 할 자리에서 서로 바꿔 미국이 스위스에 매긴 39% 관세를 보여주고 있다.
13일(현지 시간) 로이터통신 등에 따르면 스와치는 이달 10일부터 이같은 손목시계를 판매하기 시작했다. 가격은 139스위스프랑(약 24만 원)으로 스위스에서만 판매된다. 스와치 측은 판매량을 직접적으로 공개하진 않고 있다.
다만 시계가 ‘대단한 성공’을 거두고 있다고 밝혔다. 스와치 공식 홈페이지를 살펴보면 수요가 많아 배송이 지연될 수 있다는 메시지도 나온다. 스와치 측은 “미국이 스위스에 대한 관세를 변경하는 즉시 해당 시계 판매를 멈출 것”이라고 전했다.
트럼프 미국 행정부는 지난달 초 나라별 상호 관세를 확정하면서 스위스에 39%의 관세를 부과했다. 스위스 입장에서는 10% 수준의 세율을 예상하다가 관세 폭탄을 맞은 것이었다. 당시 트럼프 대통령이 무역 불균형 해소에 의지를 보이지 않은 스위스 대통령에게 격노해 최고 수준의 관세를 부과한 것이라는 말도 나왔다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0