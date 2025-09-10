백악관 “외국 근로자 입국비자 해결, 국토안보부·상무부 공동 대응”

미국 백악관이 “국토안보부와 상무부가 고숙련 해외 근로자의 입국 비자 문제를 해결하기 위해 함께 대응하고 있다”고 밝혔다. 한국 기업의 인력으로부터 첨단 제조업 기술 등을 전수 받으려면 이들에 대한 비자 문제 해결이 불가피하다는 점을 인정한 것으로 풀이된다.
캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 9일(현지 시간) 기자회견에서 ‘현대자동차-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 벌어진 사태의 재발 방지를 위해 도널드 트럼프 행정부가 비자 관련 법규 개정 등을 추진하느냐’는 질문에 이 같이 답했다. 그는 “트럼프 대통령은 7일 각국 기업과 그들이 미국에서 하는 투자에 대해 매우 감사하다는 성명을 발표했다”며 “이 기업들이 고도로 숙련되고 훈련된 근로자들을 (미국으로) 함께 데려오기를 원한다는 점을 이해하고 있다”고 밝혔다.
특히 그는 “외국 기업이 반도체 같이 매우 특수한 제품이나 조지아주에서처럼 배터리 같은 것을 만들 때는 숙련된 해외 근로자가 더 필요하다”고 말했다. 이어 “대통령은 이들 외국 기업이 미국인 근로자들을 고용하고 함께 일하며 서로 훈련하고 가르쳐주기를 기대한다”고 강조했다. 첨단 산업분야에서 고급 기술을 지닌 한국 등 해외 인력의 도움이 절실한 가운데 현재의 비자 정책에 모순점 있다는 것을 우회적으로 받아들인 셈이다.
레빗 대변인은 “그래서 트럼프 대통령이 매우 미묘하면서도 책임 있는 입장을 취한 것”이라며 “(이민 정책을 담당하는) 국토안보부와 (산업 정책을 맡는) 상무부가 이 문제에 함께 대응하고 있다”고 덧붙였다.
앞서 트럼프 대통령은 7일 트루스소셜을 통해 “미국에 투자하는 모든 외국 기업들에게 우리나라의 이민법을 존중해 주기를 당부한다”고 밝혔다. 그러면서도 그는 “당신들의 투자를 환영한다. 당신들이 훌륭한 기술적 재능을 지닌 매우 똑똑한 인재를 합법적으로 데려와 세계적 수준의 제품을 생산하길 권장한다”고 썼다. 또 “우리는 당신이 그렇게 하도록 그것(인재를 데려오는 일)을 신속하고, 합법적으로 할 수 있도록 만들겠다”고 약속하며 “그 대가로 미국 근로자들을 고용하고 교육해 달라”고 요구했다.
한편 9일 블룸버그통신은 ‘이민세관단속국(ICE)의 조지아 현대차 공습은 말이 안 된다’는 칼럼을 통해 “제조업에 대한 외국인 투자를 원한다면서 이런 짓을 해서는 안된다”고 비판했다.
