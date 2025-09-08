전문가에 비자줄테니 美인력 가르치라는 트럼프…“ICE 단속 옳은일”

도널드 트럼프 미국 대통령이 미 조지아주 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장에서 한국인 근로자가 대거 이민 당국에 체포된 상황을 두고 해외 전문 인력을 불러들이는 조치를 검토하겠다고 밝혔다. 특히 배터리, 컴퓨터, 선박건조 산업의 미국인 근로자를 육성해 달라고도 했다. 자신의 주요 정책인 ‘반(反)이민’과 ‘해외 투자 유치를 통한 미국 제조업 부활’이 충돌하는 모순을 고려한 조치로 풀이된다. 다만, 불법 체류자에 대한 이민 당국의 단속을 옹호한다는 입장도 재차 강조했다.
트럼프 대통령은 7일(현지 시간) 워싱턴 인근 앤드루스 합동기지에서 최근 진행된 이민 당국의 한국인 근로자 대규모 구금 사건이 ‘한국과의 관계를 긴장(straining)시키는 것 아니냐’는 취재진 질문에 “그렇지 않다. 우리는 한국과 훌륭한 관계를 맺고 있다. 정말 좋은 관계다”라며 양국 관계에 문제가 없다고 주장했다.
그는 “우리에게는 더는 갖고 있지 않은 산업이 많다”며 “우리는 (이런 분야의) 인력을 교류해야 한다. 인력 양성 방법은 해당 분야에 능숙한 사람을 불러들여 일정 기간 머물게 하고 도움을 받도록 하는 것”이라고 밝혔다. 또 “전문가를 불러들여 우리 국민을 훈련시켜서 그들(미국인)이 직접 할 수 있도록 하는 방안을 마련해야 한다”며 “배터리에 대해 아는 인력이 미국 내에 없다면 일부 인력을 (미국에) 불러들여 우리 인력이 배터리, 컴퓨터, 선박 건조 등 복잡한 작업을 하도록 훈련시켜야 한다”고 했다.
트럼프 대통령은 같은 날 트루스소셜에서도 외국 기업이 뛰어난 기술을 지닌 인재들을 합법적으로 미국에 데려와 세계적 수준의 제품을 생산하기를 장려한다며 “합법적인 선에서 이를 신속하게 돕겠다”고 밝혔다. 미국 내 주요 제조업 분야 육성을 위해 한국 등에서 숙련된 인력을 불러들여 미국인을 교육시키고, 그 대가로 해당 인력의 비자 문제를 해결하겠다는 뜻으로 해석된다.
하지만 트럼프 대통령은 동시에 “그들은(체포된 한국인 근로자들) 불법적으로 그곳에 있었다”며 “이민세관단속국(ICE)이 단속한 것은 옳은 일”이라고 밝혔다. 이번 단속의 정당성과 불법체류자 단속에 대한 트럼프 행정부의 강력한 의지를 또한번 나타낸 것. 구금 사태가 발생한 건 결국 미국인 인력 채용 및 훈련을 도외시한 외국 기업에 책임이 있다는 의미를 담은 발언으로도 해석된다.
미 정치매체 액시오스는 “트럼프 행정부의 근본적인 경제 정책은 기업들이 미국 내에 공장을 지어야 한다는 것”이라면서 “하지만 근로자들이 체포되면 공장을 지을 수 없다”고 꼬집었다. 또 미국 정부는 기업들에게 현지 인력 고용을 압박하지만 한국 등 외국 기업들은 이곳에서 적합한 인력을 찾을 수 없다고 항변하고 있다고 전했다. 특히 이번 이민 단속에 대해선 “트럼프 대통령의 목표 속에 내재된 긴장을 보여주는 사건”이라고 평가했다.
