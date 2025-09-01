‘성장 둔화’ 印尼, 의원 고액 수당에 시위… 21세 청년 죽음에 확산

제조업 일자리 감소로 노동자 불안… 근로자 월급 10배 주택수당에 분노
음식 배달기사 경찰 장갑차에 숨져
전국 번진 시위 격화로 5명 사망
대통령 “주택수당 등 의원혜택 철회”… 시위대는 “양극화 -저성장 해결을”
“의원 수당을 철폐하라! 국회를 해산하라!”
인구 약 2억8000만 명으로 세계 최대 이슬람 국가인 인도네시아가 지난달 25일부터 시작된 반(反)정부 시위로 휘청이고 있다. 정부가 지난해 9월부터 하원의원 580명에게 월 5000만 루피아(약 423만 원)가 넘는 주택 수당을 지급한 사실이 뒤늦게 알려지며 시위가 전국 곳곳으로 번졌다. 로이터 통신에 따르면 같은 달 31일까지 최소 5명이 숨졌다.
당초 3일 중국 베이징에서 열리는 중국의 제2차 세계대전 승전 80주년 기념식(열병식)에 참석하려던 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령은 시위 격화에 중국 방문을 전격 취소했다. 그는 31일 의회 지도자들과 회동한 후 대통령궁에서 긴급 기자회견을 열고 논란이 된 주택 수당을 포함해 해외 출장 지원 등 “의원들에 대한 각종 혜택을 철회하겠다”고 밝혔다. 그러나 시위대 측은 “양극화와 저성장 등 근본적인 문제를 해결하지 않으면 추가 시위에 나서겠다”는 입장이어서 시위가 빨리 잦아들 지는 미지수다. 프라보워 대통령 역시 “폭력 시위를 엄벌하겠다”고 밝혀 양측의 물리적 충돌이 계속될 가능성이 있다.
● 성장 둔화 속 의원 특혜에 분노
인도네시아는 그간 5%대의 높은 성장률을 이어왔지만 최근 성장이 둔화한 데다 제조업 분야의 일자리 감소 등으로 노동자와 서민의 불만이 높다. 이런 상황에서 하원의원은 주택, 연료, 식료품 수당 등을 포함해 월 1억 루피아(약 846만 원) 이상을 받고 있다. 수도 자카르타의 근로자 월평균 임금인 540만 루피아(약 45만7000 원)보다 약 18.5배 많다. 자카르타 같은 대도시가 아닌 일부 농촌 지역의 평균 임금은 217만 루피아(약 18만3000원)에 불과하다.
국토가 넓고 1만7000개 이상의 섬으로 이뤄진 인도네시아에서는 전국 각지에서 자카르타로 온 하원의원들의 거처를 마련해 줘야 한다는 이유 등으로 주택 수당을 도입했다. 하지만 국민들은 “서민들의 어려움이 큰데 이미 많은 돈을 받는 의원들에게 왜 주택 수당까지 줘야 하느냐”며 거센 불만을 표했다.
최근 해고 근로자의 수가 급증한 것도 국민 분노를 키웠다. 2022년에는 해고자 수가 2만5114명에 불과했지만 올해 상반기(1~6월)에만 4만2385명이 직장을 잃었다. 지난해 상반기보다 30% 이상 급증했다.
중앙은행, 통계청 등에 따르면 2022~2024년 3년간 5%대를 기록했던 경제 성장률 또한 올해 4%대로 떨어질 가능성이 높다. 프라보워 대통령은 집권 전 8%대 성장을 자신했지만 현실은 큰 차이가 있다.
● 시위 현장의 21세 청년 사망
특히 지난달 28일 시위 현장을 지나던 오토바이 배달기사 아판 쿠르니아완(21) 씨가 시위를 진압하려던 경찰 장갑차에 깔려 숨지면서 시민들의 분노는 들불처럼 번졌다. 그는 평소처럼 음식 배달을 하던 중 시위에 휘말린 것으로 알려졌다. 목격자들은 현지 언론에 “경찰 기동대 소속 장갑차가 시위대를 향해 갑자기 돌진했다. 아판 씨를 친 후에도 멈추지 않고 그대로 깔아뭉갰다”고 주장했다.
아판 씨의 장례식이 치러진 후 지난달 30일에는 폭우 속에서도 수천 명의 시위대가 자카르타 경찰청 앞에서 경찰과 대치했다. 경찰은 최루탄을 사용해 해산을 시도했고 시위대는 화염병을 던지며 맞섰다. 시위대를 향해 “세상에서 가장 멍청한 사람들”이라고 표현해 물의를 빚은 아마드 사로니 하원의원 등 일부 의원들의 자택 또한 시위대의 표적이 됐다.
제2 도시 수라바야, 욕야카르타, 반둥, 파푸아 등 다른 도시에서도 시위가 잇따랐다. 휴양지로 유명한 발리 섬에서도 학생들과 오토바이 기사 수백 명이 시위를 벌였다. 한국 미국 일본 등 주요국은 인도네시아 체류 자국민에게 주의를 당부했다.
● 中 방문 취소한 프라보워
이번 사태로 지난해 10월부터 집권 중인 프라보워 대통령의 국제 외교무대 데뷔도 미뤄졌다. 대표적인 친(親)중국 성향의 정치인인 그는 당초 3일 중국 열병식에 시진핑(習近平) 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장 등과 참석할 예정이었다. 하지만 시위 격화로 프라세툐 하디 내무장관 겸 대통령 대변인은 지난달 30일 “대통령이 중국 방문을 취소했다. 중국에 사과의 뜻을 전달했다”고 밝혔다.
그는 내내 친중국 정책을 펴고 있다. 집권 직후 첫 해외 방문지로 중국을 택했다. 또한 인도네시아는 올 1월 ‘브릭스(BRICS)’ 에도 가입했다. 브릭스는 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국 등이 주도하는 반서방 성격의 국제 기구다.
앞서 10년간 장기 집권한 그의 전임자 조코 위도도 전 대통령은 미국과 중국 사이에서 비교적 줄타기를 잘 했다는 평가를 받아 왔다. 조코위 전 대통령은 중국의 열병식에도 참석한 적이 없다. 프라보워 대통령은 전임자에 비해 국정 장악력이 세지 않은 편이어서 이번 시위의 대처 여부가 첫 시험대가 될 것으로 보인다. 시위가 계속되면 프라보워 대통령이 이달 중 미국 뉴욕에서 열리는 유엔 총회에도 참석하지 못할 가능성이 있다는 분석이 나온다.
