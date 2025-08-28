“나 임신했어” 사기 악용…日 ‘초음파 사진’ 중고거래 금지

일본서 태아 초음파 사진이 범죄에 악용될 수 있다는 우려가 제기되자 현지 대표 중고 거래 플랫폼 메르카리(Mercari)가 관련 거래를 금지하겠다고 나섰다.
27일 일본 매체 니혼게이자이신문에 따르면 메르카리는 중고 거래를 통해 손쉽게 구매한 태아 초음파 사진이 ‘임신 사기’ 등 범죄에 이용될 수 있다는 지적에 따라 다음 달 1일부터 플랫폼 내 판매를 금지하고 인공지능(AI) 시스템으로 게시 상황을 모니터링할 계획이라고 밝혔다.
현재 태아 초음파 사진의 중고 거래 가격은 3만~10만 원 수준으로 책정돼 있다. 현지 온라인상에서는 이미 이 같은 태아 초음파 사진 거래를 비판하는 목소리가 높았으며 규제를 강화해야 한다는 요구도 이어져 왔다.
이에 메르카리 측은 “초음파 사진이 임신했다고 상대방을 속여 임신중절 비용이나 생활비 등 금전을 요구하는 사기에 사용될 수 있다는 사회적 우려가 커진 데 따른 조치”라며 “이용자 대상 블로그를 통해 공지했으며, 중소 사업자가 입점한 전자상거래 서비스인 ‘메르카리 숍스’에도 동일하게 적용된다. 이미 올라온 상품은 판매자에게 자진 철회를 요청한 상태”라고 밝혔다.
