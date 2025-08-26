비극 돼버린 가족휴가…뉴질랜드 모래언덕 무너져 아빠 참변

뉴질랜드 오클랜드 인근 해변에서 모래 언덕이 무너지면서 네 아이의 아버지인 20대 남성이 매몰돼 숨지는 사고가 발생했다.
뉴질랜드 현지 매체 ‘라디오 뉴질랜드(RNZ)’에 따르면 지난 23일(현지시간) 무리와이(Muriwai) 해변 모래 언덕에 파묻힌 채 발견된 케인 왓슨(28)이 구조돼 오클랜드 시티 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다.
왓슨은 당시 세 아이들과 함께 해변에서 모래놀이를 하던 중 모래 언덕이 갑자기 무너지면서 머리부터 매몰되는 사고를 당했다. 그는 약 15분간 모래에 묻혀 있었으며, 자녀들이 도움을 요청해 구조에 나섰지만 그는 이미 의식을 잃은 상태였다.
사고 현장에 출동한 오클랜드 구조 헬기 측은 “그는 모래에 머리부터 묻혀 있었다. 구조대와 의료진이 온 힘을 다했지만 결국 숨졌다”고 밝혔다. 그는 내년 초 넷째 아이의 출산을 앞두고 있는 것으로 알려졌다.
왓슨의 지인은 온라인 모금 사이트 ‘기브 어 리틀(Givealittle)’에 올린 글에서 “케인은 사랑받는 아들이자 형제, 동반자였으며 무엇보다 헌신적인 아버지였다”며 “갑작스러운 사고로 가족이 큰 충격에 빠졌다”고 전했다.
뉴질랜드에서는 과거에도 비슷한 사고가 있었다. 2023년 오클랜드 그레이트 배리어 섬 메들랜즈 비치에서는 12세와 14세 소년이 모래 언덕 터널을 파던 중 붕괴로 매몰돼 크게 다쳤고, 이 중 12세 소년이 결국 숨졌다.
오클랜드대 토목공학과 콜린 휘태커 박사는 “모래 언덕은 예기치 않게 무너질 수 있어 매우 위험하다”며 “대중에게 더 많은 안전 교육이 필요하다”고 강조했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
