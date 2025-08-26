“살 파먹는 기생충” 나사벌레, 미국서 첫 인체 감염 사례 보고

중남미에서 확산하던 치명적 기생충 ‘신세계 나사벌레(New World Screwworm, NWS)’가 미국에서 올해 첫 인체 감염 사례로 보고됐다. 축산업계의 긴장이 고조되고 있다.
■ 美 보건복지부 “엘살바도르 여행객, 첫 감염 확인”
24일(현지시간) 로이터통신에 따르면 앤드루 닉슨 미국 보건복지부 대변인은 “이달 4일 메릴랜드주 보건부와 질병통제예방센터(CDC)가 올해 첫 나사벌레 인체 감염을 확인했다”며 “환자는 엘살바도르를 여행하고 귀국한 인물”이라고 밝혔다.
나사벌레는 파리목 곤충의 유충으로, 암컷 성충이 사람이나 가축의 상처에 알을 낳으면 감염이 시작된다. 부화한 구더기 수백 마리는 피부 속으로 파고들어 숙주의 조직을 갉아먹으며 성장한다. 이 모습이 나사못을 박는 것과 비슷해 이름이 붙었다. 치료가 늦을 경우 수주 내 사망에 이를 수 있어 드물지만 치명적인 감염으로 알려져 있다.
■ 수백 마리 유충 제거해야…치료 늦으면 치명적
치료는 상처에 기생하는 유충을 제거하고 소독하는 방식으로 진행된다. 조기에 발견하면 생존 가능성은 높지만, 진행이 빠를 경우 회복이 어렵다.
나사벌레는 2023년 중앙아메리카에서 본격적으로 유행하기 시작했으며, 지난해 멕시코 베라크루스주에서도 가축 감염 사례가 보고됐다.
■ 美 축산업 ‘18억 달러 피해’ 우려
미국은 확산을 우려해 지난해 멕시코산 살아 있는 소의 수입을 중단했다. 하지만 미국은 통상적으로 매년 멕시코에서 소 100만 마리 이상을 들여온다.
미 농무부는 나사벌레가 텍사스로 퍼질 경우, 가축 폐사와 치료 비용을 포함해 약 18억 달러(2조5000억 원)의 피해가 발생할 수 있다고 경고했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
