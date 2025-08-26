트럼프 “김정은 올해 만나고 싶다” 李 “북한서 골프치게 해달라”

도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장에 대해 “올해 만날 수 있길 바란다”고 밝혔다.
트럼프 대통령은 25일(현지 시간) 미국 워싱턴 백악관 오벌 하우스에서 열린 한미 정상회담에서 김정은 위원장을 언제 볼 것이냐는 질문에 이렇게 답했다.
이재명 대통령은 트럼프 대통령과의 첫 한미 정상회담에서 “평화를 지키는 역할을 넘어 새롭게 평화를 만드는 피스 메이커 역할이 눈에 띈다”며 “아시아, 아프리카, 중동에서의 많은 전쟁들이 트럼프 대통령의 역할로 휴전하고 평화가 찾아왔다. 세계 지도자 중 대통령처럼 세계 평화에 관심 갖고 실제로 성과를 낸 것은 처음으로 보인다”고 말했다.
이어 “전 세계 유일 분단국가인 한반도도 평화를 만들어주셔서 김정은도 만나시고 북한에도 ‘트럼프 월드’를 지어서 골프도 치게 해주시길 바란다”며 “한미동맹을 기반으로 대한민국이 성장해왔고 군사, 경제, 과학기술 분야까지 확장해서 미래형으로 발전시켰으면 한다”고 덧붙였다.
이에 트럼프 대통령은 “김정은과 저는 두터운 관계를 가져왔고 지금도 마찬가지다. 취임 후 두 번 김정은과 정상회담을 했다. 힐러리 클린턴 전 미 국무장관이 대통령이 됐으면 재앙이 일어났을 것”이라며 “남북관계에 이재명 대통령도 적극적 관심이 있는 것으로 안다. 함께 노력한다면 뭔가 진전 있을 수도 있다”고 화답했다.
이 대통령은 “트럼프 대통령 때 북한과 한반도 관계가 안정적이었다. 미국 정치에서 잠시 물러나신 사이 북한에서 미사일이 많이 개발되고 핵폭탄도 많이 늘어나는 등 한반도 상황 많이 나빠졌다”며 “김여정이 저를 비난할 때도 대통령과 김정은의 관계는 의심하지 않는다는 표현을 했다”고 했다.
이에 트럼프 대통령은 “한국의 지도자들을 여러 번 만나봤는데 대북 정책이 그렇게 적절하지 않지 않았나 하는 생각이 든다”며 “이 대통령께서 적절한 대북 정책에 대해서 좀 더 진전이 있었으면 하는 생각”이라고 했다.
이에 이 대통령은 “이 문제를 풀 수 있는 유일한 인물이 트럼프 대통령”이라며 “대통령께서 ‘피스 메이커’를 하면 저는 ‘페이스 메이커’로 열심히 지원하겠다”고 화답했다.
워싱턴=박훈상 기자 tigermask@donga.com
