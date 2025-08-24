트럼프, 러시아 미온적 태도에 “2주 후 중대한 결정할 것”

도널드 트럼프 대통령이 22일 “(우크라이나) 전쟁과 관련된 어떤 것도 마음에 들지 않는다. 앞으로 2주 동안 어떻게 될지 지켜보겠다”고 말했다. 자신의 거듭된 중재 노력에도 러시아가 미온적인 태도를 보이며 우크라이나 전쟁의 종전 협상이 더디게 진행되자 ‘2주 뒤 중대 결심’을 거론하며 러시아를 압박한 것이다.
특히 그는 “2주 후 우리가 무엇을 할 지 매우 중요한 결정을 할 것”이라며 “대규모 제재나 관세일 수도 있고 둘 다 일수도 있다”고 말했다. 트럼프 대통령은 앞서 지난달 우크라이나 전쟁 발발 뒤 서방 제재에도 러시아산 원유를 계속 수입하는 나라에 100%의 2차 관세를 부과하겠다고 위협했다.
동시에 그는 중재 포기 가능성도 시사했다. 그는 2주 안에 러시아와 우크라이나의 양자회담이 진행되지 않으면 “(나 또한) 아무 일도 하지 않으면서 ‘이것은 당신들의 전쟁’이라고 말할 수 있다”고 밝혔다.
트럼프 대통령과 가까우며 우크라이나 전쟁의 종전 협상에도 관여하고 있는 알렉산데르 스투브 핀란드 대통령도 23일 자국 공영방송 ‘YLE TV1’과의 인터뷰에서 “21일 밤 트럼프 대통령과 통화했다. 그의 인내심이 바닥나고 있다는 몇몇 조짐이 보였다”고 말했다. 스투브 대통령 또한 “약 열흘 안에 러시아와 우크라이나의 양자회담이 이뤄지지 않으면 (미국이) 다시 러시아에 제재, 관세 부과 위협을 행동에 옮길 것으로 예상한다”고 전했다. 스투브 대통령은 이른바 ‘유럽 주요국’ 정상은 아니지만 최근 트럼프 대통령과의 친분을 바탕으로 외교 무대에서 가장 주목받는 인사 중 한 명이다.
트럼프 대통령은 15일 미국 알래스카주 앵커리지의 엘먼도프리처드슨 군사기지에서 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 만났다. 18일에는 미국 워싱턴 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령과 회담한 후 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령의 양자 회담, 두 정상에 더해 자신까지 참여하는 3자 회담이 이르면 이달 말 연이어 개최될 것이라고 밝혔다. 하지만 이후 러시아가 내내 양자 회담을 회피하면서 현재로선 회담 성사 여부가 불투명하다.
젤렌스키 대통령 또한 우크라이나와의 협상을 사실상 무시하고 있는 러시아를 비판했다. 그는 22일 마르크 뤼터 북대서양조약기구(나토·NATO) 사무총장과의 회동에서 “러시아는 전쟁 종식을 원치 않기 때문에 피할 공간을 모색하고 있다”고 불만을 드러냈다.
반면 세르게이 라브로프 러시아 외교장관은 21일 젤렌스키 대통령의 집권 정당성 문제가 해소되어야 양자 회담이 가능하다는 기존 주장을 거듭하며 “회담 의제가 전혀 준비되지 않았다”고 주장했다. 젤렌스키 대통령은 지난해 5월 5년 임기가 끝났지만 전쟁을 이유로 대선을 실시하지 않고 있다.
