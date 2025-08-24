트럼프 “엉망 시카고, 바로잡겠다”…주방위군 배치하려는 속내는 [지금, 여기]

도널드 트럼프 미국 대통령이 도심 치안 유지를 이유로 뉴욕, 로스앤젤레스에 이어 미국 3대 도시로 꼽히는 일리노이주 시카고에 주방위군을 배치하는 방안을 검토하고 있다고 22일 밝혔다. 워싱턴포스트(WP)는 빠르면 다음달 미 국방부가 시카고에 주방위군 수천 명을 투입할 것이라고 23일 보도했다. 올 6월 로스앤젤레스, 이달 11일 수도 워싱턴에 치안 유지 등을 이유로 주방위군을 전격 투입한 트럼프 대통령이 야당인 민주당 지지세가 강한 또다른 주요 도시에도 비슷한 조치를 취하려 한다는 분석이 나온다.
트럼프 대통령은 이날 워싱턴 백악관 집무실에서 취재진에게 워싱턴에 투입된 주방위군 2200여 명이 “경찰과 협력해 멋진 일을 해내고 있다. 다음엔 다른 지역으로 가서 그 곳을 안전하게 만들겠다”며 시카고와 뉴욕을 거론했다. 특히 그는 “시카고는 엉망이고 시장은 끔찍하게 무능하다”며 “시카고를 바로잡겠다”고 강조했다.
주방위군은 유사시 연방정부의 지휘를 받는다. 하지만 전쟁 중이 아닌 상황에서 치안 유지를 위해 야당 지지세가 강한 주요 도시에 군을 투입하는 트럼프 대통령의 조치는 강한 반발을 불러일으키고 있다.
실제로 민주당 소속인 브랜든 존슨 시카고 시장은 “사전에 협의되지 않은 부적절한 조치”라고 반발했다. 역시 민주당 소속인 J B 프리츠커 일리노이주지사 또한 “대통령이 로스앤젤레스, 워싱턴에 이어 다른 주와 도시를 장악하겠다는 권위주의적 행보를 보이고 있다”고 비판했다.
트럼프 대통령이 군 투입의 배경으로 “민주당 소속 시장과 주지사가 불법 이민자, 강력 범죄 등에 제대로 대처하지 않고 있기 때문”이라고 주장하는 것을 두고 내년 11월 중간선거를 겨냥한 선거 전략이라는 의견도 있다. ‘범죄에 대한 강력한 대응’을 강조하며 동시에 ‘민주당은 무능하다’는 프레임을 씌워 보수 유권자를 결집시키려 한다는 것이다.
미 중서부의 중심도시인 시카고는 1931년 이후 94년간 민주당 소속 시장만 배출했다. 또 1988년 미 대선 이후 36년간 민주당 대선 후보가 한 번도 패한 적이 없다. 트럼프 대통령이 오래전부터 반감을 표해 왔던 버락 오바마 전 대통령의 정치적 고향이다. 오바마 전 대통령은 일리노이주 상원의원을 지내면서 미 정계의 중앙무대에 등장했다. 그의 부인 미셸 여사는 시카고에서 나고 자랐다.
