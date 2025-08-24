기미야 도쿄대 교수 “이젠 ‘미국 리스크’를 韓日이 상의하는 시대가 됐다”

“과거 한일 관계가 좋지 않을 때 미국이 중재하던 시대를 지나 이제는 ‘미국 리스크’를 한일이 상의하는 시대가 된 것 같습니다.”
일본의 대표적인 지한파 학자인 기미야 다다시(木宮正史) 도쿄대 명예교수는 23일 도쿄에서 열린 이재명 대통령과 이시바 시게루(石破茂) 총리와의 한일 정상회담에 대해 이렇게 평했다. 그는 24일 동아일보와의 통화에서 “무엇보다 이제 한일 간 사이에 놓인 문제보다는 당장 한일 양국이 같이 공유하고 다뤄야 하는 문제들이 엄청나게 많아졌다”며 “이번 정상회담은 한일이 그에 대한 대응에 나선 것”이라고 평가했다.
그는 “미국에서 트럼프 정권이 들어선 뒤 관세, 그리고 안보 문제와 관련해 리스크가 커진 상황”이라며 “이에 한일이 미국과 관련한 사안에 대해 미리 상의하고, 정보를 공유하고, 또 가능한 부분은 협력하면서 대응할 필요가 있다는 인식이 공유됐다”고 했다.
이번 정상회담에서 ‘한일 공동발표문’이 17년 만에 나오기도 했다. 이에 대해 기미야 명예교수는 “사실 앞서 윤석열-기시다의 한일 정권 때 그렇게 교류가 활발하고 분위기가 좋았는데 그때 공동발표문이 없었다는 것에 대해 이번에 개인적으로 놀랐다”고 했다. 그러면서 “공동선언은 아니지만 기록으로 남기는 만큼 공동발표문에도 의미가 있다고 생각한다”고 덧붙였다.
그는 과거사 문제에 대해서는 “이번 회담은 이 대통령이 취임한 지 얼마 안돼 이뤄졌고, 또한 이시바 정권은 지금은 선거 이후 많이 입지가 약해져서 아직 불투명한 부분이 많이 있다”면서 “그런 상황에서 양국 정부가 과거사 문제에 대해서 어떤 대담한 결과를 내놓기는 어려웠을 것”이라고 했다. 그러면서 “여러 협력 방안들이 이번에 제안됐고, 그런 것들이 실행돼 신뢰가 쌓여간다면 역사 문제에 관해서도 좀 더 전향적인 내용이 나올 수 있지 않나 생각한다”고 했다.
그는 다음달 이시바 총리의 종전 80주년 개인 메시지 공개 가능성에 대해서는 “이시바 총리의 역사관에 대해 일본 자민당 일부가 많은 경계심을 갖고 있는 상황”이라며 “아직 정치적 향후가 불투명한 이시바 총리가 메시지를 낸다고 해도 매우 전향적인 방향으로 내기는 어려울 것”이라고 전망했다.
