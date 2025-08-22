美당국자 “투자 늘리고 있는 TSMC·마이크론은 지분 인수 안해”

반도체 보조금 대가로 지분 요구 검토에
업계 반발-투자 회의론 커지자 수습 나서
TSMC는 ‘지분 요구땐 보조금 포기’ 가닥
미국 행정부가 미국 투자를 늘리는 반도체 기업에 대해서는 보조금 지급에 따른 지분 인수 계획이 없다고 밝혔다.
21일(현지시간) 월스트리트저널에 따르면 미 행정부의 한 관계자는 “미국에 투자를 늘리고 있는 TSMC와 마이크론 같은 회사의 지분을 인수할 생각은 없다”며 “하지만 공약을 이행하지 않은 업체는 보조금을 받는 대가로 정부에 지분을 제공해야 할 수도 있다”고 밝혔다.
미 행정부가 반도체법에 따른 보조금 지원을 빌미로 미국 내에 투자를 확대하고 있는 반도체 기업들의 지분 인수를 검토하고 있다는 소식에 반도체 업체들의 반발이 거세지자 한 발 물러 선 것으로 풀이된다.
이날 외신 등은 TSMC 경영진이 미 행정부가 회사 지분 인수에 나설 경우 66억 달러에 달하는 보조금을 받지 않겠다는 결정을 내렸다고 전했다. 현금이 풍부한 상황에서 미 행정부에 지분까지 넘겨주면서 보조금을 받지 않아도 된다는 입장을 나타낸 것이다.
업계에서는 반도체 업계의 강력한 반발이 미국에 대한 투자 축소로 이어질 수 있다는 우려가 번지자, 미국 정부가 결국 수습에 나선 것으로 분석했다.
앞서 로이터통신 등은 하워드 러트닉 미국 상무장관이 반도체지원법에 따라 보조금을 받는 반도체기업들의 지분을 미국 정부가 확보하는 방안을 검토 중이라고 보도했다. 러트닉 장관은 지난 19일 CNBC와 인터뷰에서도 정부가 인텔의 지분 10%를 인수하기 위해 협상 중임을 확인한 뒤 “행정부가 다른 회사의 지분 인수도 고려할 수 있다”고 말했다.
이에 TSMC 마이크론 삼성전자 등 미국 현지에 반도체 공장을 지으면서 지원금을 받는 기업들이 미 행정부의 지분 인수 대상이 될 수 있다는 전망이 나왔다. 조 바이든 행정부 시기인 지난해 12월 미 상무부는 반도체법에 따라 TSMC에 66억 달러(약 9조2000억 원), 마이크론에 62억 달러(약 8조6000억 원), 삼성전자에 47억5000만 달러(6조6000억 원) 등의 보조금을 지급하기로 하는 계약을 해당 기업들과 맺었다.
이 같은 소식이 전해지자, 반도체 업계에서는 “보조금 지급을 빌미로 지분을 내놓으라는 것은 사실상 ‘주식 강탈’”이라면서 “경영권 간섭이자 투자 자유 침해”라고 반발했다. 미 행정부가 법적으로 지급이 확정된 보조금을 주지 않기 위해 꼼수를 부린다는 비판도 제기됐다.
미 행정부가 수습에 나섰지만, 아직 공식적인 입장이 나오지 않은 상태라 반도체 업계 혼란은 당분간 이어질 것으로 예상된다.
