러너들의 축제 열린다…‘2026 서울러닝엑스포’ DDP서 13일 개막

국내 최초의 러닝 박람회인 ‘2026 서울러닝엑스포’가 13일부터 15일까지 사흘간 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린다. 서울러닝엑스포는 15일 열리는 서울마라톤 겸 동아마라톤의 공식 엑스포다. 이번 엑스포에는 서울마라톤 공식 파트너인 아디다스 등 100개 이상의 브랜드가 참여해 러너들을 위한 다양한 이벤트를 진행한다.
아디다스는 14일 어린이들을 위한 러닝 이벤트인 ‘아디다스 키즈 레이스’를 개최한다. 아디다스 제품 구매 고객 중 추첨으로 선정된 만 6~10세 어린이 300명이 보호자와 함께 DDP 주변 1km 순환 코스를 달린다. 참가 어린이들은 레이스 도중 하이파이브, 버블존 통과 등 미션을 수행할 때마다 스탬프를 획득한다. 모든 미션을 완료한 어린이에겐 특별한 선물이 제공된다. 레이스에 참가한 모든 어린이에게는 기념 티셔츠가 주어진다.
맥주 브랜드 카스는 ‘카스 라이트 피니시 라운지’를 운영한다. 만 19세 이상 성인은 디제잉 퍼포먼스가 펼쳐지는 라운지에서 맥주 시음 행사에 참여할 수 있다. 서울마라톤 완주자에게는 ‘레이스 기록 인증 포스터’ 서비스가 제공된다. 러너들은 자신의 기록을 직접 포스터에 마킹할 수 있다. 라운지에 마련된 ‘리커버리 존’에선 러너의 회복을 돕는 스트레칭 프로그램이 진행된다.
스포츠 보호대 브랜드 잠스트는 부상 예방과 회복을 위한 ‘핏 앤 리커버리’ 서비스를 제공한다. 이 서비스를 통해 러너들은 자신의 부상 이력과 신체 상태를 토대로 한 맞춤 진단을 받고, 회복에 적합한 보호대 정보 등을 얻을 수 있다. 14일엔 서울마라톤 공식 클래스 코치진으로부터 테이핑 방법, 컨디셔닝 등의 러닝 노하우를 배우는 프로그램이 열린다. 건강기능식품 기업 에이스바이옴은 이번 엑스포에서 관절 건강 관리를 위한 식품과 화장품, 패치를 소개한다.
서울러닝엑스포는 무료 관람으로 진행된다. 관람 시간은 13일 낮 12시부터 오후 8시까지, 14일 오전 10시부터 오후 8시까지, 15일 오전 10시부터 오후 6시까지다.
