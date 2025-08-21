전 세계 3억 팔로워에 K-뷰티 알린 카다시안의 한국 여행기

‘뷰티·패션 아이콘’ 킴 카다시안이 방한 기간 동안 피부과 시술과 한식 체험 등 한국 문화를 직접 경험하며 화제를 모았다.
■ 피부과 시술부터 컵라면까지, 카다시안의 한국 기록
카다시안은 21일 인스타그램에 “한국에서 우리가 한 것들”이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.
공개된 사진에는 전문 클리닉에서 피부 시술을 받는 장면, 편의점 매대의 컵라면, 불판 위 고기를 구워 먹는 모습 등이 담겼다.
그가 올린 사진은 전 세계 3억5000만 팔로워에게 다시 한 번 한국 문화를 알리는 계기가 됐다.
■ 외국인 ‘뷰티 투어’ 열풍, 통계로도 확인
이 같은 카다시안의 행보는 외국인 관광객들의 ‘뷰티 투어’ 트렌드와 맞닿아 있다. 서울관광재단에 따르면 2024년 외국인 관광객의 미용 서비스 거래액은 364억 원으로, 2019년 대비 231% 증가했다.
보건복지부 집계에서도 지난해 한국을 찾은 외국인 환자 117만 명 중 피부과를 찾은 이가 70만 명으로 전체의 56.6%에 달했다.
■ 태극기 사진도 공개…팬들 “명예 한국인”
앞서 카다시안은 광복절이었던 지난 15일, 서울 거리와 고궁 사진과 함께 게양된 태극기 사진을 공개해 눈길을 끌었다. 국내 팬들은 “킴 카다시안도 김씨네”, “명예 한국인 등극”이라며 반응했다.
그는 2019년 속옷 브랜드 ‘스킴스’를 론칭해 연매출 1조4000억 원을 기록한 글로벌 트렌드세터이기도 하다.
