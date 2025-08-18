美 이민자 단속요원 파격 채용 “보너스 최대 7000만원”

2차대전 당시 징병 광고 ‘엉클샘’까지 등장
“美 침입한 범죄자 내쫓기 위해 당신이 필요”
불법 이민자 추방에 공을 들이고 있는 미국 도널드 트럼프 행정부가 이민세관단속국(ICE) 요원 채용에 최대 5만 달러(약 7000만 원)의 보너스 지급 등 파격적인 조건을 내걸었다.
17일(현지 시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면, 지난달 시작된 ICE 요원 대규모 채용에 11만명 이상이 지원했다. 이번 채용의 가장 큰 특징은 파격적인 대우다. 신규 채용자에게 최대 5만 달러의 사이닝 보너스를 지급하고, 학자금 대출은 최대 6만 달러까지 탕감해준다. 대학 학위도 필수 조건이 아니다. 특히 40세 이상을 위한 추방 담당관 직책을 별도로 신설해 연령 제한을 완전히 철폐했다.
은퇴한 법 집행 공무원들을 대상으로 한 복귀 캠페인도 동시에 진행 중이다. 추방 담당관은 연 4만9739달러에서 10만1천860달러(약 6900만~1억4000만 원), 범죄 수사관은 6만3148달러에서 14만4031달러(약 8800만~2억 원)을 받는다. 뉴욕시 경찰 신입의 연봉이 약 6만1000달러, 시카고 경찰이 6만2000달러 수준임을 고려하면 ICE가 좋은 채용 조건을 내건 것이다. 트럼프 행정부는 의회에서 통과된 대규모 세금·지출 법안을 통해 이민 단속 예산으로 1500억 달러(약 210조 원) 이상을 확보한 상태다.
트럼프 행정부는 소셜미디어를 통한 공격적인 홍보 전략도 펼치고 있다. 1, 2차 대전 당시 징병 포스터에 등장했던 ‘엉클 샘’ 이미지를 다시 활용해 애국심에 호소하고 있다. ICE 채용 웹사이트에는 “미국이 범죄자와 약탈자들에게 침입당했다. 그들을 내쫓기 위해 당신이 필요하다”는 문구가 게재돼 있다.
데이비드 케네디 스탠퍼드대 역사학과 교수는 “1차 대전 당시 엉클 샘 이미지가 미국의 전쟁 참여에 대한 여론을 기울이는 데 크게 활용됐다”라며 “오늘날 비슷한 일이 벌어지고 있는 것 같다”고 분석했다.
이와 같은 공격적인 채용을 두고서 비판적인 의견도 적잖다. 미 플로리다주 폴크 카운티의 그레이디 저드 보안관은 정부가 이미 ICE 교육을 받은 지역 경찰관들에게 직접 이메일을 보내 스카우트하려 한 것에 대해 “올바르지 않고 비전문적”이라고 비판했다. 한편 올해 6월까지 ICE가 추방한 불법체류자 수는 14만4000명으로, 바이든 행정부 시절 같은 기간(13만6854명)보다 소폭 증가한 수준이다. 트럼프 행정부는 대규모 인력 충원을 통해 이 수치를 크게 끌어올릴 계획이다.
