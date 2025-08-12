트럼프 “金에는 관세 부과 안 해”…국제 금값 급락

도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지 시간) “금에는 관세를 부과하지 않을 것”이라고 밝혔다. 8일 미 세관 당국이 1kg 골드바와 100온스(약 3.1㎏) 골드바를 관세 부과 대상으로 분류했다는 일부 언론 보도를 부인한 것이다.
트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜을 통해 이같이 밝혔다. 그는 “금에는 관세가 부과되지 않을 것(Gold will not be Tariffed!)”이라는 말 외에는 구체적인 사항에 대해 언급하지는 않았다.
트럼프 대통령의 발언 이후 국제 금값은 급락했다. 이날 뉴욕상업거래소에서 금 선물 근월물 종가는 온스당 3404.7달러로 전 거래일 대비 2.5% 하락했다.
앞서 영국 파이낸셜타임스(FT) 등이 금을 관세 부과 대상으로 분류한 통관 결정서를 인용해 금에 관세가 부과될 것이라고 보도한 이후 금 가격은 국제시장에서 사상 최고치를 기록한 바 있다.
그러나 트럼프 대통령이 금에 대한 무(無)관세를 재확인하면서 금값은 상승 폭을 반납했다. 한편 외신들은 금값 전망 관련 미국이 기준금리 인하에 나설 경우 금의 가치가 높아질 것이라는 분석도 내놓고 있다.
박성진 기자 psjin@donga.com
