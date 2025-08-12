동아일보

트럼프 “金에는 관세 부과 안 해”…국제 금값 급락

  • 동아일보

  • 입력 2025년 8월 12일 08시 38분

코멘트

글자크기 설정

도널드 트럼프 미국 대통령. AP=뉴시스
크게보기
도널드 트럼프 미국 대통령. AP=뉴시스
도널드 트럼프 미국 대통령은 11일(현지 시간) “금에는 관세를 부과하지 않을 것”이라고 밝혔다. 8일 미 세관 당국이 1kg 골드바와 100온스(약 3.1㎏) 골드바를 관세 부과 대상으로 분류했다는 일부 언론 보도를 부인한 것이다.

트럼프 대통령은 이날 자신의 트루스소셜을 통해 이같이 밝혔다. 그는 “금에는 관세가 부과되지 않을 것(Gold will not be Tariffed!)”이라는 말 외에는 구체적인 사항에 대해 언급하지는 않았다.

트럼프 대통령의 발언 이후 국제 금값은 급락했다. 이날 뉴욕상업거래소에서 금 선물 근월물 종가는 온스당 3404.7달러로 전 거래일 대비 2.5% 하락했다.

앞서 영국 파이낸셜타임스(FT) 등이 금을 관세 부과 대상으로 분류한 통관 결정서를 인용해 금에 관세가 부과될 것이라고 보도한 이후 금 가격은 국제시장에서 사상 최고치를 기록한 바 있다.

그러나 트럼프 대통령이 금에 대한 무(無)관세를 재확인하면서 금값은 상승 폭을 반납했다. 한편 외신들은 금값 전망 관련 미국이 기준금리 인하에 나설 경우 금의 가치가 높아질 것이라는 분석도 내놓고 있다.

#트럼프#금값#관세
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스