美 부통령 “트럼프·푸틴·젤렌스키 3자 회담 추진 중…모두 만족한 협상 없어”

도널드 트럼프 미국 대통령은 러시아-우크라이나 종전을 위해 블라디미르 푸틴 대통령, 볼로디미르 젤렌스키 대통령과의 3자 회담을 추진하고 있다고 J.D 밴스 미국 부통령이 밝혔다.
밴스 부통령은 10일(현지시간) 미국 매체 폭스 뉴스와의 인터뷰에서 러-우 전쟁이 장기화된 건 푸틴 대통령이 젤렌스키 대통령과의 만남을 거부해 왔기 때문이라며 “트럼프 대통령이 이런 상황을 바꾸도록 했다”고 했다.
그는 “솔직히 이제 우리는 세 정상이 언제 협상 장소에 앉아 분쟁 종식을 논의할 수 있는지에 대한 일정 같은 것들을 정리하려고 한다”고 했다. 이어 “미국은 우크라이나와 러시아가 살인이 끝나는 상대적인 평화 속에 살 수 있게 하는 어떤 협상안을 찾으려고 노력할 것”이라고 했다.
밴스 부통령은 그러면서 “누구도 엄청나게 만족하지는 못할 것이다. 협상이 끝날 무렵에 러시아와 우크라이나 둘 다 아마 만족하지 못할 것”이라고도 했다.
그는 “근본적으로 트럼프 대통령이 푸틴 대통령과 젤렌스키 대통령이 제대로 앉아서 그들의 이견을 해소하도록 강제할 필요가 있다”고 강조했다.
이날 미국 백악관도 이달 15일(현지시간) 열리는 미·러 정상회담에 젤렌스키 대통령을 초청하는 방안도 검토하고 있다고 밝혔다.
미 NBC 방송 보도에 따르면 미국의 고위 당국자는 “(젤렌스키 대통령 알래스카 초청이) 절대적으로 가능성이 있다”며 “그런 일이 벌어지기를 모든 사람이 희망하고 있다”고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0