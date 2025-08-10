MLS “강렬한 데뷔전…손흥민 시대 시작됐다”…손, 시카고전서 동점 PK 유도

손흥민, MLS 데뷔전서 동점 PK 유도
후반 16분 교체 투입돼 38분간 경기
이적료 역대 최고인 2650만 달러 추정
“미국 메이저리그사커(MLS)에 ‘손흥민의 시대’가 시작됐다.”
MLS 사무국은 10일 홈페이지를 통해 손흥민(33)의 로스앤젤레스(LA) FC 데뷔전 소식을 다루면서 이렇게 전했다. MLS 사무국은 “손흥민이 LA FC에서의 첫 경기부터 강한 영향력을 발휘했다. 강렬한 데뷔전이었다”고 덧붙였다. MLS 홈페이지 첫 화면은 손흥민의 데뷔전 하이라이트 등으로 도배됐다.
손흥민은 이날 시카고 파이어와의 2025시즌 MLS 방문경기에서 후반 16분 교체 투입돼 처음으로 LA FC 유니폼을 입고 그라운드를 누볐다. 10년 동안 몸담았던 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘을 떠나 7일 LA FC에 새 둥지를 튼 손흥민은 입단 사흘 만에 데뷔전을 치렀다. 후반전 추가 시간까지 38분여를 뛴 손흥민은 동점골로 이어진 페널티킥을 유도해 팀을 패배 위기에서 건져 냈다.
이날 MLS 중계사인 애플TV는 경기가 한창 진행 중일 때도 벤치에 앉아 있는 손흥민을 집중적으로 보여줬다. 교체 명단에 이름을 올린 손흥민의 투입 시점이 궁금한 듯 몸을 푸는 손흥민과 스티브 체런돌로 LA FC 감독(46·미국)을 번갈아 비추기도 했다. 해설진은 “손흥민은 EPL 득점왕(2022년·23골) 출신으로 지난 시즌 토트넘을 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 우승으로 이끌었다”면서 새로운 스타가 MLS에 왔다는 걸 수차례 강조했다. 손흥민의 이적료는 리그 역대 최고인 2650만 달러(약 369억 원)로 추정된다.
양팀이 1-1로 팽팽히 맞선 상황에서 손흥민이 투입되자 관중석에선 환호성이 터졌다. 한국 축구 국가대표팀과 토트넘 유니폼 등을 입고 경기장을 찾은 팬들은 손흥민이 그라운드를 밟는 모습을 휴대전화로 촬영했다. MLS 사무국은 “역사적인 손흥민의 MLS 데뷔에 눈물을 글썽이는 팬들도 있었다”고 전했다.
LA FC는 후반 25분 시카고의 조나탕 밤바(29·코트디부아르)에게 실점해 1-2로 끌려갔다. 7분 뒤 손흥민은 동료가 전방으로 길게 패스하자 상대 수비수 2명을 제치고 앞으로 내달렸다. 페널티 박스 안까지 진입한 손흥민은 시카고 수비수 카를로스 테란(25·콜롬비아)의 태클에 걸려 넘어졌다. 당초 주심은 테란이 반칙 없이 수비했다고 판단했으나, 비디오판독(VAR) 끝에 페널티킥이 선언됐다.
EPL에서 세계 정상급 수비수들과 치열하게 속도 경쟁을 펼쳐 온 손흥민의 폭발적 스피드가 빛난 순간이었다. LA FC는 손흥민이 얻은 페널티킥을 드니 부앙가(31·가봉)가 침착하게 성공시켜 2-2로 비겼다. 승점 37(10승 7무 6패)이 된 LA FC는 서부 콘퍼런스 5위로 한 계단 올라섰다. 시카고(승점 36)는 동부 콘퍼런스 9위를 유지했다. 경기 후 손흥민은 “좋은 패스 덕에 페널티킥을 얻었다. 드리블 과정에서 (상대 수비수와) 분명히 접촉이 있었기 때문에 페널티킥이라고 확신했다”고 말했다.
손흥민은 토트넘에선 측면 공격수로 뛰었으나, 이날은 주로 중앙 공격수와 중앙 미드필더 자리를 오가며 공격을 이끌었다. 축구 통계 전문 매체 ‘풋몹’에 따르면 손흥민은 팀에서 가장 많은 3개의 슈팅을 시도했다. 후반 추가시간 페널티 박스에서 시도한 오른발 슈팅이 상대 수비수의 태클에 막혀 득점으로 연결되지 못한 게 아쉬웠다. 손흥민은 “데뷔전에서 많은 응원을 받았다. 하지만 승리하지 못해 아쉽다”면서 “다음 경기엔 선발로 출전해 더 강한 임팩트를 남기고 싶다다”고 말했다. LA FC는 17일 뉴잉글랜드 레볼루션과 방문경기를 치른다.
