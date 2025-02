[르포]“NO TRUMP!” 시위로 얼룩진 美 ‘대통령의 날’

크게보기 임우선 특파원 imsun@donga.com

17일 오후 1시(현지 시간) 미국 뉴욕 맨하튼 유니언 스퀘어 광장. 공휴일인 ‘대통령의 날(Presidents’ Day)’을 맞아 1000여 명의 시민들로 광장이 가득 찼다. 이들은 체감온도 영하 10도의 한파 속에서도 각자 만들어온 수백 개의 피켓을 들고 박자에 맞춰 “노 트럼프!”를 외쳤다. “민주주의를 보여달라”는 시민들의 구호는 세 시간 넘게 이어졌다. 미 연방정부는 초대 대통령인 조지 워싱턴의 생일(2월 22일)을 기리기 위해 매년 2월 셋째주 월요일을 ‘대통령의 날’(공휴일)로 지정하고 있다.도널드 트럼프 미 대통령의 취임 한 달을 사흘 앞두고 벌어진 이날 ‘반(反) 트럼프’ 시위는 뉴욕뿐 아니라 워싱턴과 보스턴, 애틀랜타 등 18개 주요 도시에서 열렸다. 뉴욕타임스(NYT)에 따르면 트럼프 행정부에 분노한 시민들이 미국 소셜미디어 레딧을 통해 동시다발적 시위를 조직했다. 연방정부 구조조정과 일론 머스크 정부효율부(DOGE) 수장 겸 테슬라 최고경영자(CEO)의 월권 논란 등이 도화선이었다.이날 유니언 스퀘어에 모인 시민들은 부모 손을 잡고 나온 초등학생부터 10대 청소년, 청년, 베이비붐 세대 노인까지 다양한 연령대였다. 이들은 ‘트럼프는 내 대통령이 아니다’, ‘트럼프와 머스크가 미국의 민주주의를 망가뜨렸다’, ‘미국을 망치는 유일한 소수자는 억만장자들이다’, ‘(이민자 등을 향한) 연민은 범죄가 아니다’, ‘족벌정치를 깨부수자’ 등 다양한 문구가 적힌 피켓을 들고 있었다. ‘대통령의 날’ 대신 ‘내 대통령임을 거부하는 날(Not My Presidents’ Day)’ 혹은 ‘제왕을 거부하는 날(No Kings’ Day)’이라고 부르며 “의회는 일을 하라(Congress do your job)”는 구호도 나왔다. 트럼프 대통령과 머스크의 결탁을 풍자한 피켓들도 눈에 띄었다.중학생 딸과 함께 나온 엘리자베스 씨는 “아이가 민주주의 국가에서 살아가길 진심으로 바라는 사람으로서 머스크가 정부를 장악하고 민주주의의 보호 장치를 없애는 게 매우 우려스럽다”며 “한국의 시민들이 민주주의를 지켰듯, 우리도 그렇게 하려고 한다”고 했다.이날 시위에선 머스크가 이끄는 DOGE의 정부기관 폐쇄 및 대규모 인원 감축에 대한 반발이 두드러졌다. ‘소비자를 보호했다는 이유로 DOGE가 나를 해고했다’는 피켓을 든 토리 씨는 “미 소비자금융보호국(CFPB) 공무원이었는데 지난 주 이메일로 해고 통보를 받았다”며 “우리가 은행을 규제하고 소비자를 보호하기 때문에 머스크가 우리 기관을 통째로 폐쇄했다”고 목소리를 높였다.아내와 함께 시위에 참여한 사이먼 씨는 “지금 미국에서 벌어지는 일은 끔찍한 악몽”이라며 “내 주변에도 트럼프와 머스크의 독재로 연방정부에서 해고된 이가 세 명이나 있다”고 했다. 그는 “이들은 아무런 원칙과 절차도 없이 사람들을 ‘제거’하고 있다. 선출되지도 않은 머스크가 이런 일을 하고 있다는 게 정말 무섭다”고 말했다.AP통신 등에 따르면 DOGE는 이날도 연방항공청(FAA), 질병통제예방센터(CDC), 식품의약국(FDA) 등의 직원 수백 명에게 해고를 통보했다. 로이터통신은 “현재까지 머스크의 월권에 이의를 제기한 소송이 20여 건에 이른다”고 전했다.하지만 트럼프 대통령은 전날 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 “조국을 구한 자는 어떤 법도 어긴 게 아니다(뭘 해도 합법이다)”라는 글을 올려 논란을 일으켰다. 애덤 시프 민주당 상원의원은 “진정한 독재자의 발언”이라고 비판했다.한편, 미 백악관은 이날 홈페이지에 ‘트럼프 효과는 꺾일 줄 모른다’는 제목의 글을 올려 “취임 한달 동안 미국의 새로운 황금기를 열기 위한 강력한 조치들을 단행했다”고 자평했다. 주요 성과로 △국경 보안 △규제 완화 △연방정부의 책임성 강화 △미국인 노동자를 위한 공정한 경쟁 환경 조성을 꼽았다.