아이스크림집 직원, 공원 관리인에서 대통령이 된 사람들[정미경의 이런영어 저런미국]

크게보기 조 바이든 대통령이 과거 자신이 수중 안전요원으로 일했던 수영장을 다시 방문해 기뻐하는 모습. 백악관 홈페이지

Everyone has to start somewhere.”

(우리 모두 어딘가에서 시작해야 한다)

Get a job!”

(정신 차려)

추석 연휴를 맞아 가족 친지가 모인 자리에서 직장 얘기가 빠지지 않습니다. 젊은이들이 가장 많이 받게 되는 질문은 “취직했냐”입니다. 이 질문이 싫어서 고향에 가지 않는 젊은이들도 있습니다. 취직했지만 별로 알아주지 않는 직장일 수도 있습니다. 사실 첫 직장은 본인이나 주변 사람들의 기대를 만족시킬만한 수준이 되지 못할 가능성이 큽니다.직장에 만족하지 못하는 사회 초년생들에게 위로가 될만한 미국 속담입니다. 미국은 경력을 중시하는 사회입니다. 경력이 없으면 받아주는 곳도 없습니다. 경력을 쌓으려면 어딘가에서 시작해야 합니다. 화려한 경력의 소유자도 처음에는 시시해 보이는 직업에서 출발해 경력을 쌓은 것입니다. ‘somewhere’는 ‘어딘가에’라는 불특정 장소를 말합니다. 어떤 직업을 택하건 거기서 배워나가면 된다는 의미입니다.블랙프라이데이 하루 전부터 인기 상점 앞에는 긴 줄이 늘어섭니다. 밤을 새우기 위해 아예 텐트와 침구를 가져온 사람들도 많습니다. 줄을 선 사람들을 가리켜 ‘도어버스터즈’(doorbusters)라고 합니다. 오랜 시간을 기다렸다가 영업시간이 되면 문을 부술 기세로 뛰어 들어가 할인 상품들을 선점하는 사람들입니다. 일반인의 눈에는 도어버스터즈가 이해가 안 됩니다. 더 편하고 효율적으로 쇼핑할 방법이 많기 때문입니다. 도어버스터즈를 향한 조롱입니다. ‘get a job’은 ‘직장을 찾아봐’가 아니라 ‘get a life’의 의미입니다. “너의 삶을 찾아라” “정신 차려.”정미경 기자 mickey@donga.com