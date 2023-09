자동차노조 파업을 지지한 바이든의 진짜 속내는[정미경의 이런영어 저런미국]

미국이 어떻게 돌아가는지 궁금하십니까. 영어를 잘 하고 싶으십니까. 그렇다면 ‘정미경의 이런 영어 저런 미국’으로 모이십시오. 여러분의 관심사인 시사 뉴스와 영어 공부를 다양한 코너를 통해 동시에 충족시킬 수 있는 공간입니다. 아래 링크로 구독 신청을 해주시면 기사보다 한 주 빠른 월요일 아침 7시에 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.



크게보기 미국 자동차노동조합(UAW) 소속 근로자들의 파업 시위 모습. UAW 홈페이지

I’m going to say that again. Record corporate profits should be shared by record contracts for the UAW.”

(다시 한번 말하겠다. 기록적인 기업 수익은 기록적인 UAW 근로 계약으로 공유돼야 한다)

A group of students asked whether I would charter a bus for them to come down and watch the trial.”

(직접 가서 재판을 보고 싶으니 버스를 대절해줄 수 있는지 묻는 학생들도 있었다)

미국 자동차노동조합(UAW)이 ‘빅3’ 자동차 기업을 상대로 사상 첫 동시 파업에 나섰습니다. 며칠 전까지 “파업은 없을 것”이라고 확신했던 조 바이든 대통령은 바빠졌습니다. 긴급 연설에서 “record”(레코드)라는 단어를 여섯 차례나 말했습니다. 연설 주제인 “strike”(파업)보다 더 많은 나온 단어입니다. ‘record’는 ‘기록하다’ ‘기록적인’이라는 뜻입니다. 너무 더웠던 올해 여름을 가리켜 ‘record-breaking heat’이라고 합니다. ‘기록을 깨는 더위’라는 뜻입니다.자동차 업계는 올해 장사를 잘했습니다. 자동차 기업들이 기록적인 수익을 냈다면 근로자들과 공유해야 한다는 것이 연설의 핵심입니다. 바이든 대통령은 ‘기록적 수익=기록적 분배’라고 쉽게 얘기했지만, 자동차 업계의 속사정을 들여다보면 그런 것만도 아닙니다. 수익이 기록적이지도 않을 뿐 아니라 중국의 공세에 대항하려면 노조가 요구하는 조건들, 특히 가파른 임금 인상은 무리라는 것이 자동차 업체들의 주장입니다. 기업들은 대선을 앞두고 노조 편을 드는 대통령에게 불만이 큽니다.설리번 교수는 시사잡지 뉴요커와의 인터뷰에서 “와인스틴 변호를 반대하는 학생들도 있지만, 찬성하는 학생들도 있다”라고 강조했습니다. ‘charter’는 다양한 뜻이 있습니다. ‘헌장’이라는 뜻도 있고, 동사로 쓸 때는 ‘빌리다’ ‘전세 내다’라는 뜻으로 많이 씁니다. ‘charter bus’는 ‘전세 버스’를 말합니다.정미경 기자 mickey@donga.com