화려함 뒤에서 목숨 갉아먹는 병과 싸우는 헐리우드 스타들[정미경의 이런영어 저런미국]

크게보기 암 투병 중인 미국 여배우 섀넌 도허티가 무대에서 박수를 받는 모습. ‘90s Con’ 홈페이지

Life doesn’t end the minute we get diagnosis. We still have some living to do.”

(인생은 암 진단을 받는 순간 끝나지 않는다. 아직 살아야 할 날들이 있다)

In every good marriage, it helps sometimes to be a little deaf.”

(행복한 결혼생활은 때때로 귀가 먹는 것이 도움이 된다)

암 투병 중인 미국 여배우 섀넌 도허티가 박수갈채를 받았습니다. 1990년대를 추억하는 행사 ‘90년대 콘퍼런스’(90s Con)에 참석한 도허티는 뇌수술로 짧은 머리에 모자를 쓴 모습이었습니다. 한 관객이 “암과 싸우는 이들에게 당신은 희망이 된다”라고 하자 다른 청중들이 모두 일어나 박수를 보냈습니다. 도허티는 쑥스러운지 객석을 향해 빨리 앉으라는 제스처를 취하며 연신 눈물을 닦았습니다.도허티는 1990년대 선풍적 인기를 끈 드라마 ‘베벌리힐스의 아이들’에서 여주인공 ‘브렌다’ 역할로 출연한 배우입니다. 2015년 유방암 진단 사실을 밝혔을 때만 해도 대중은 별로 관심이 없었습니다. 이후 회복 판정을 받았다가 2020년 암이 재발해 뇌로 전이돼 ‘stage four’(말기) 판정을 받았습니다. 뇌수술을 받기 위해 머리를 깎은 모습, 화학치료를 받는 모습 등 힘든 투병 과정을 소셜미디어에 꾸준히 올렸습니다. 삶에 대한 그녀의 진지한 모습에 대중은 감동했습니다. ‘디바 셀럽’(자기중심적인 여성 연예인)이어서 좋지 않았던 이미지까지 호감형으로 바뀌었습니다. “아직 살아야 할 날이 남아 있다”라는 담담한 말 속에 역설적으로 삶에 대한 강한 의지를 엿볼 수 있습니다.긴즈버그 대법관은 남편 마틴 긴즈버그 변호사와 56년 동안 행복한 결혼생활을 보냈습니다. 결혼할 때 시어머니가 귀띔해준 충고라고 합니다. 미국은 시어머니가 며느리에게 결혼생활에 대한 충고를 해주는 전통이 있습니다. ‘듣지 않는 것이 도움이 된다’라는 것은 한국 속담 ‘시집살이 귀머거리 3년, 벙어리 3년’의 미국 버전이라고 할 수 있습니다. 긴즈버그 대법관은 결혼생활뿐만 아니라 직장에서도 들어서 도움이 안 되는 말은 가슴에 담아두지 않고 흘려보내면서 살았다고 합니다.정미경 기자 mickey@donga.com