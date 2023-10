후드티에 반바지 입고 국회 나타난 국회의원[정미경의 이런영어 저런미국]

미국이 어떻게 돌아가는지 궁금하십니까. 영어를 잘 하고 싶으십니까. 그렇다면 ‘정미경의 이런 영어 저런 미국’으로 모이십시오. 여러분의 관심사인 시사 뉴스와 영어 공부를 다양한 코너를 통해 동시에 충족시킬 수 있는 공간입니다. 아래 링크로 구독 신청을 해주시면 기사보다 한 주 빠른 월요일 아침 7시에 뉴스레터를 받아보실 수 있습니다.



2023년 1월 미국 의회 개원일 의원들이 의사당 계단에서 기념 촬영을 하는 모습. 의원 대부분 정장을 갖춰 입고 있다. 미 하원 홈페이지

An individual on the floor of the Senate shall abide by the Senate floor dress code, which for men shall include a coat, tie, and slacks or other long pants.”

(상원에서 업무를 수행할 때는 복장 규정을 따라야 한다. 남성은 재킷, 넥타이, 정장 바지 또는 긴 바지를 입어야 한다)

I don’t think we should conduct foreign policy in our bathrobe at 5 in the morning.”

(오전 5시에 잠옷 가운 차림으로 외교정책을 결정해서는 안 된다고 생각한다)

미국 정치권이 ‘dress code’(드레스 코드) 때문에 난리입니다. 드레스 코드는 때와 장소, 상황에 맞게 옷을 입도록 정해놓은 규범을 말합니다. 최근 미 상원은 드레스 코드 결의안을 채택했습니다. 결의안 내용입니다. 남성은 ‘코트, 넥타이, 정장 바지, 또는 긴 바지’를 입도록 규정했습니다. 미국에서 ‘코트’(coat)는 ‘겨울 외투’가 아니라 엉덩이를 가려주는 ‘재킷형 상의’를 말합니다.정치인이면 정치인답게 단정하게 차려입으라는 것이 결의안의 취지입니다. 물론 언제나 이런 차림이어야 한다는 것은 아닙니다. ‘업무 중’이라고 규정하고 있습니다. ‘on the floor’는 ‘바닥 위에서’가 아니라 ‘업무 수행 중’이라는 뜻입니다. ‘floor’는 의회 본회의장 복도를 말합니다. 국회의원의 주 업무는 본회장에서 법안을 토론하고 투표하는 것입니다. 결의안에 따르면 드레스 코드를 준수하지 않으면 업무를 수행할 수 없습니다. 본회의장 입구에 서 있는 규율부장인 경위(Sergent at Arms)로부터 입장 거부를 당하게 됩니다.미네소타 상원의원 출신 에이미 클로버샤 후보는 트럼프 대통령의 외교정책을 비판했습니다. 새벽 시간에 중요한 정책에 대한 트윗을 자주 올리는 트럼프 대통령의 습관을 비꼰 것입니다. 외교 이슈를 업무 시간에 충분한 논의를 거쳐 결정하는 것이 아니라 새벽에 잠도 덜 깬 상태에서 즉흥적으로 결정한다는 것입니다.정미경 기자 mickey@donga.com