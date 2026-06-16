‘참교육’ 진기주 “특전사 기합 말투…훈련 영상보면서 준비”

넷플릭스 드라마 ‘참교육’(극본 이남규/연출 홍종찬)에서 교권보호국 감독관 임한린을 연기한 진기주는 16일 오후 3시 서울 종로구 한 카페에서 인터뷰를 갖고 드라마와 관련된 다양한 이야기를 전했다.
‘참교육’은 선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교권과 교육 현장을 지키기 위해 창설된 교권 보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 이야기를 그린다. 지난 5일 공개된 후 넷플릭스 글로벌 톱10 비영어쇼 1위를 차지하며 폭발적인 인기를 끌고 있다.
진기주는 이날 ‘참교육’의 “차기작 촬영 중인데 만나는 분들이 ‘참교육’에 대해 말씀을 많이 해주셔서 많은 분이 보신다는 걸 느끼고 있다”라며 “‘멋진 일이 벌어졌구나’ 생각하고 있다”라고 했다.
‘참교육’ 3회에 등장한 진기주는 학생들에게 귀여운 말투로 인사를 건네다가, 이내 ‘특전사’ 기합으로 기선을 제압한다. 독특한 발성과 말투로 임한림의 캐릭터를 확실히 드러내는 표현이다. 시청자들 사이에서는 호평도 있지만 “낯설다” “과하다”라는 반응도 나왔다.
진기주는 “내가 경험해 본 적이 없는 직업을 가진 사람이 되어야 하니까 훈련과 관련한 예능, (특전사들의) 일상을 담은 다큐멘터리 등을 찾아봤다, (기합) 소리는 태어나서 처음 듣는 소리였다, 그 소리는 훈련을 이겨내는 소리, 말도 안 되게 힘든 웨이트 운동을 할 때 한 세트를 더 하게 만드는 소리, 더 강한 사람이 되기 위해 나와의 싸움에서 나오는 소리, 군인정신을 보여주는 소리라고 생각했다”라고 말했다.
그러면서 “그 목소리 안에 간절하게 강인해져야 하는 소리가 있다고 생각했다”라면서 “한림도 평범한 고등학생이었는데 그렇게 강해지기까지 힘든 시간을 견디고 (군인) 습관이 몸에 배어있을 것이다, 전역한 뒤 감독관이 된 모습이니까 한림이에게는 과장된 모습이 아니었을 것 같다”라고 덧붙였다.
진기주는 발성학원에도 다녔다고. 그는 “어떤 경험이든 언젠가는 내 인생에 도움이 된다고 생각한다, 그런 생각으로 간 거다, 한림이 캐릭터에 도움이 될 것이라고 생각했다”라고 말했다.
오히려 귀여운 말투가 더 힘들었다고. 진기주는 “첫 등장 장면은 이성민 선배의 아이디어였다”라고 한 뒤 “작품은 혼자 만드는 게 아니고 같이 만드는 작업이니까 봐주시는 분들에게 많이 맡겼다”라고 말했다.
임한림은 강인한 특전사이자, 평소에는 사랑스럽고 발랄한 매력을 가진 인물이다. 진기주는 “학교에 갔을 때와 그렇지 않은 때로 분리해서 연기하려고 했다”라면서 “재치를 발휘해도 되는 순간 아닌 순간으로 나눴다, 아무래도 옆에 캐릭터 나화진 캐릭터도 그렇고 강석 장관님, 근대 모두 다 허당미와 인간미가 있다, 함께 있다 보니까 그런 면모가 나온 것 같다”라고 말했다.
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