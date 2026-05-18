이용진, ‘1박2일’ 새 멤버됐다…“이기택과 6인 체제 완성”

KBS 2TV ‘1박 2일 시즌4’(이하 ‘1박 2일’) 측은 18일 “이용진이 배우 이기택과 함께 시즌4 새 멤버로 출연을 확정했다”고 공식 발표했다. 이어 “오는 22일 녹화부터 참여해 기존 멤버 김종민, 문세윤, 이준, 딘딘과 새로운 막내 이기택과 함께 새로운 6인 체제로 시청자들에게 인사드릴 예정”이라고 알렸다.
이용진은 그간 다수의 프로그램에서 검증된 진행 능력과 캐릭터 소화력을 갖춘 ‘올라운더 예능인’으로 활약해 왔다. 멤버들 간의 티키타카를 극대화하는 감각적인 예능감과 특유의 순발력으로 ‘1박 2일’에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대된다.
특히 이용진과 ‘1박 2일’의 특별한 인연 또한 이목을 집중시킨다. 그는 ‘1박 2일 시즌3’ 출연 당시 센스 넘치는 두뇌 플레이와 남다른 운동 신경을 뽐내며 ‘복덩이 인턴’으로 맹활약한 바 있다. 당시 등장마다 강렬한 임팩트를 남겼던 그가 정식 멤버로 합류한 시즌4에서는 어떤 진화된 예능감을 보여줄지 더욱 주목된다. 또한 기존 멤버들은 물론 막내 이기택과의 조화로운 6인 체제로 어떤 다채로운 웃음을 안겨줄지 그의 활약이 더욱 기대를 모은다.
한편 ‘1박 2일’은 유쾌한 여섯 남자와 함께 1박 2일의 여행을 떠나는 대한민국 대표 리얼 야생 로드 버라이어티로, 매주 일요일 오후 6시 10분에 방송된다. 이용진 이기택이 합류한 첫 여행은 오는 6월 7일 공개된다.
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