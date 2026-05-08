엔믹스, ‘헤비 세레나데’ 하라메 공개…더 깊어진 음악성 예고

그룹 엔믹스(NMIXX)가 신보 ‘헤비 세레나데’(Heavy Serenade)의 일부를 공개하면서 컴백 기대를 높였다.
7일 엔믹스는 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 미니 5집 ‘헤비 세레나데’의 타이틀곡과 수록곡 일부를 담은 하이라이트 메들리 영상을 공개했다.
공개된 영상은 릴리, 해원, 설윤, 배이, 지우, 규진이 첫 번째 콘셉트 포토에서 선보였던 비주얼로 재등장해 눈길을 끌었다. 이때 멤버들은 1번 트랙이자 선공개곡 ‘크레센도’(Crescendo)부터 타이틀곡 ‘헤비 세레나데’, ‘아이디절빗’(IDESERVEIT), ‘디프런트 걸’(Different Girl), ‘수페리어’(Superior), ‘라우드’(LOUD)까지 총 6곡 전곡 음원의 일부 구간을 선보였다.
하이라이트 메들리 영상에서는 멤버들의 보컬이 풍성한 배경 사운드와 조화를 이뤄 각 트랙의 완곡을 향한 호기심을 높였다.
신보와 동명의 타이틀곡 ‘헤비 세레나데’는 싱어송라이터 한로로가 단독 작사했고 수록곡 ‘크레센도’와 ‘라우드’는 멤버 릴리가, ‘디프런트 걸’은 배이가 가사 작업에 참여해 한층 성장한 음악적 역량을 담아냈다. 오는 11일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.
한편 엔믹스는 지난 2022년 2월 데뷔해 어느덧 4주년을 맞았다. 그간 ‘믹스팝’이라는 자신들만의 독창적인 장르를 선보여왔던 이들은 지난해 10월 발매한 정규 1집 ‘블루 밸런타인’의 타이틀곡 ‘블루 밸런타인’으로 전성기를 맞으면서 활발하게 활동을 이어오고 있다.
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