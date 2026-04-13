투바투 “BTS RM ‘수고했다’며 격려…재계약에 따뜻한 조언도”

그룹 투모로우바이투게더가 재계약을 할 때 멤버들이 쉽게 뜻을 모았다며, 방탄소년단(BTS) 멤버 RM에게도 조언과 격려를 들었다고 했다.
13일 오후 서울 성북구 안암로 고려대학교 화정체육관에서 진행된 그룹 투모로우바이투게더(TXT) 여덟 번째 미니앨범 ‘7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때’ 발매 기념 쇼케이스에서 멤버들은 재계약 비하인스 스토리를 전했다.
태현은 “(멤버들끼리) 의견 맞추는 데 한 시간이 채 걸리지 않았다, 그런데 다들 팀으로 활동하고 싶은 마음 커서 ‘해야지!’ 이런 느낌으로 너무나 빨리 서로의 마음을 알게 됐다”라며 “7년이 될 때까지 기다리게 하는 것보다 빨리 말하는 게 팬들도 안심할 거 같아서 수빈 형이 콘서트에서 이야기를 했다”라고 말했다.
이어 “재계약 전에 방탄소년단 RM 선배님을 찾아가 조언을 구했는데, 예전 파일까지 찾아보시면서 너무나 정성스럽게 얘기해주시고 재계약 시기가 됐다고 하니 ‘수고했다’고 따뜻하게 조언을 해주셔서 감사했다”라고 덧붙였다.
수빈은 “멤버들 간 조율이 힘들다고 들었는데 금방 됐고, 회사와 조율하는 시간도 나중에 들어보니 되게 일찍 된 편이고 우리 같은 케이스가 드물다고 하더라”라고 했다.
투모로우바이투게더는 13일 오후 6시 미니 8집 ‘7TH YEAR: 가시덤불에 잠시 바람이 멈췄을 때’를 발매한다. 이번 앨범은 다섯 멤버가 지난해 소속사 빅히트 뮤직과 재계약 이후 처음 선보이는 단체 음반이다. 지난 활동을 통해 느낀 바를 다룬다는 점에서 기대를 모은다. 그동안 가상의 ‘소년’이 화자가 돼 청춘의 서사를 노래했다면, 이번에는 멤버들이 직접 이야기의 주인공으로 나서 새로운 면모를 보여준다.
타이틀곡 ‘하루에 하루만 더’(Stick With You)는 중독적이고 파워풀한 후렴 멜로디가 인상적인 일렉트로 팝 장르 곡이다. 끝이 보이는 사랑을 붙잡고 싶은 애절함을 그린다. 곡에 담긴 정서는 꿈을 붙잡고 앞으로 나아가겠다는 투모로우바이투게더의 의지로도 해석할 수 있다. 퍼포먼스 역시 기대를 모은다. 하루에 하루를 더해 무한히 함께하고 싶은 마음을 루프 기호로 표현하는 등 포인트 안무가 보는 재미를 더한다.
이외에도 앨범에는 ‘베드 오브 톤스’(Bed of Thorns), ‘테이크 미 투 너바나’(Take Me to Nirvana)(feat. 万妮达Vinida Weng), ‘소 왓’(So What), ‘21st 센추리 로맨스’(21st Century Romance), ‘다음의 다음’까지 총 6곡이 수록된다. 멤버들은 앨범의 주제 선정은 물론 곡의 작사와 작곡에 참여해 진정성을 더했다.
한편 투모로우바이투게더는 13일 오후 8시 고려대학교 화정체육관에서 컴백 쇼케이스를 열고 본격적인 활동을 시작한다.
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