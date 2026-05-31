“깨웠다고” 택시기사 폭행한 만취 승객…法 “2500만원 배상”

목적지에 도착한 이후 만취한 자신을 깨웠다고 60대 택시 기사를 폭행한 승객에게 2500여만 원을 배상하라는 판결이 나왔다.
31일 법조계에 따르면 부산지법 동부지원 민사단독 신승아 판사는 택시 기사가 승객을 상대로 낸 손해배상 청구 소송에서 “승객은 택시기사에게 2569만 원을 지급하라“며 원고 일부 승소 판결했다.
판결문에 따르면 택시 기사는 2023년 8월 6일 오전 1시 38분경 승객의 목적지인 부산 사상구 한 아파트 앞에 도착했다.
당시 만취해 잠들어 있던 승객이 일어나지 않자 택시 기사는 승객을 깨워 일으켰다. 그런데 이 승객은 택시 밖으로 나오더니 갑작스럽게 택시 기사의 얼굴과 어깨 부위를 여러 차례 때렸다.
화를 참지 못한 승객은 택시 기사를 밀쳐 넘어뜨리기까지 했다. 넘어진 택시 기사를 향해 또 다시 폭행을 가했고, 도망가는 택시 기사를 붙잡아 다시 넘어뜨린 뒤 재차 얼굴을 때린 것으로 나타났다.
재판에서 승객은 택시 기사가 잠든 자신의 몸에 직접 손을 대는 방식으로 깨우지 말고 가까운 지구대로 이동했다면 피해가 발생하지 않았거나 줄일 수 있었다며 택시 기사의 과실을 주장했다.
하지만 신 판사는 “원고가 피고를 직접 깨워 일으켰다는 사정이 있다고 하더라도 원고가 손해 발생이나 확대에 기여했다고 보기 어렵다”며 가해자의 주장을 받아들이지 않았다.
박성진 기자 psjin@donga.com
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