유지태 “박지훈과 대립 장면 사명감 있었다…장항준, 잘 찍었다”

25일 오후 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서는 한국 영화 역대 흥행 3위에 오른 영화 ‘왕과 사는 남자’의 배우 유지태가 유퀴저로 함께했다.
흥행 돌풍의 영화 ‘왕과 사는 남자’에서 유일한 악역 한명회를 열연한 유지태. 유재석은 특히 많은 관객에게 충격을 준 단종 이홍위(박지훈 분)와 한명회의 대립 장면을 언급하며 “너무 열받았다!”라고 해 시선을 모았다.
이에 유지태가 단종과의 대립 장면에 사명감이 있었다고 고백했다. 유지태는 “두 사람이 살려면 한명회가 잘 살아서 긴장감을 줘야 한다고 생각했다”라며 “그 장면은 장 감독님(장항준)이 연출자로서 정말 잘 찍으셨다”라고 덧붙였다. 유지태는 “장항준 감독이 기존에 제가 표현한 악역과는 다른 얼굴을 만들고 싶은 욕심이 있으셔서 노력을 하셨다”라며 많은 시도 끝에 완성된 장면이라고 부연했다. 더불어 유지태는 즉석에서 대립 장면 연기를 선보여 감탄을 자아냈다. 그러나 유지태는 장항준 감독의 가벼움에 연기에 몰입하기 힘들어 거리를 둔 비화를 공개했다. 유지태는 “진지하게 밀어붙여야 하는데, 감독님이 ‘한국 영화의 산증인 유지태!’ 이렇게 해버리니까 확 깼다”라며 장항준 감독을 흉내 내 웃음을 안겼다.
한편 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 MC 유재석과 자기님들의 인생으로 떠나는 사람 여행을 담은 프로그램으로 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.
댓글 0