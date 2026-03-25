주우재, 런웨이 오른 ‘모델’ 홍진경에 감탄 “일단 걷길래 너무 놀라”

26일 오후 방송되는 KBS 2TV ‘옥탑방의 문제아들’(이하 ‘옥문아’)에는 배우 박성웅과 이수경이 동반 출연해 극명한 온도 차의 예능감으로 웃음을 선사한다.
이 가운데 MC 홍진경의 ‘본업 모드’가 옥탑방의 분위기를 후끈하게 달군다. 홍진경이 본업인 모델 활동을 재개, 최근 세계 4대 패션쇼로 꼽히는 파리 패션위크 런웨이에 선 일이 큰 화제를 모은 것. 김종국은 “우리가 진경이한테 선입견이 있어서 그렇지 모델로 보면 너무 멋있다”라고 말해 홍진경을 흐뭇하게 한다.
하지만 그도 잠시, 짓궂은 ‘막내라인’ 주우재와 양세찬이 홍진경 놀리기에 뛰어든다. 양세찬은 “우리가 함부로 할 사람이 아니었다, 누나가 여기서는 맨날 ‘쭈구리’ 마냥 구부정하게 앉아있으니까 모델인 줄 몰랐다”라고 깐족거리는데 한술 더 뜬 주우재는 “누나가 그렇게 걸을 수 있는 사람인 줄도 몰랐다, 보통 앉아있거나 기대 있거나 하지 않냐, 일단 걷길래 너무 놀랐다”라고 말해 주변 모두를 배꼽 잡게 만든다.
이에 홍진경은 “아무래도 사람들이 나를 놀려먹는 게 재미있는 모양”이라면서 “당시 내 입술 메이크업 보고 댓글에 ‘두쫀쿠’ 먹었냐고 쓰여 있더라”라며 박장대소하고, 또 한 번 놀림거리를 포착한 주우재는 “오늘 옷 색깔도 피스타치오”라면서 삽시간에 홍진경을 ‘인간 두쫀쿠’로 만든다는 후문이다.
홍진경 잡는 ‘막내라인’ 주우재, 양세찬의 입담 드리블이 익살스러운 웃음을 선사할 ‘옥문아’는 26일 오후 8시 30분에 방송된다.
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