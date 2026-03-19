효연, 23일 ‘춤춰’

그룹 소녀시대 효연(HYO)이 3월 23일 오후 6시 각종 음악 사이트를 통해 싱글 ‘MOVEURBODY (춤춰)’를 발표한다.
‘춤춰’는 브라질리언 펑크(Brazilian Phonk)와 하드 테크노(Hard Techno)가 결합된 하이브리드 사운드에 효연의 감각적인 보컬이 어우러져 휘몰아치는 레이브 에너지를 선사하는 곡이다.
또 효연은 이번 곡의 작사, 작곡, 편곡에 참여했으며, 가사는 플로어 위 레이버들에게 주문을 거는 듯한 카리스마 넘치는 메시지를 담아 인상적이다.
효연은 2018년 첫 싱글 ‘Sober’를 통해 DJ로의 변신을 알린 이후 ‘DESSERT’(디저트), ’Second’(세컨드), ‘DEEP’(딥), ‘Picture’(픽처), ‘YES’(예스) 등으로 독보적인 음악 색깔을 입증했으며, 글로벌 디제잉 투어 및 다양한 페스티벌 무대를 통해 DJ이자 프로듀서로서 확고한 입지를 다지고 있다.
효연은 21일 오후 9시 성수 에스팩토리 D동 1층에서 직접 큐레이팅한 파티 브랜드 〈HWA:HAP(화:합)〉의 쇼케이스를 개최하며, 이번 공연은 ‘MOVEURBODY’의 테마와 장르적 색채, 가사 속 반복되는 메시지인 ‘춤춰’를 모티프로 한 공간 연출과 프로그램으로 구성되어, 관객이 단순한 관람을 넘어 직접 참여하는 ‘RAVE NIGHT’라는 테마로 특별한 무대를 선보일 예정이다.
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