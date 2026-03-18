제베원 출신 장하오·리키·김규빈·한유진, 새 보이그룹 데뷔 “준비 중”

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 출신 장하오, 리키, 김규빈, 한유진이 새 보이그룹으로 데뷔한다.
18일 소속사 와이에이치 엔터테인먼트 측은 뉴스1에 “(장하오, 리키, 김규빈, 한유진이) 데뷔를 준비 중”이라며 “자세한 사항은 추후 안내드리겠다”라고 말했다.
장하오, 리키, 김규빈, 한유진은 지난 2023년 방송된 엠넷 ‘보이즈 플래닛’에 출연한 뒤 그해 프로젝트 그룹 제로베이스원으로 데뷔했다. 이후 올해 3월 제로베이스원 완전체 활동이 공식적으로 마무리됐다. 그 후 성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 등 5인은 제로베이스원으로 활동을 이어가며, 장하오, 리키, 김규빈, 한유진은 팀에서 나와 원소속사로 돌아갔다.
이와 관련, 와이에이치 엔터테인먼트는 올해 1월 ‘장하오, 리키, 김규빈, 한유진 향후 활동 안내’라는 제목의 공지글을 올리고 “2026년 1월 12일부로 당사와 장하오, 리키, 김규빈, 한유진은 신뢰를 바탕으로 향후 행보를 차분히 준비하는 시간을 갖고자 한다”라며 “당사는 아티스트들이 각자의 역량과 가능성을 충분히 펼칠 수 있도록 다양한 방향성을 면밀히 검토하며 단계적인 준비를 이어가고 있다, 공식적으로 전해드릴 소식이 많지 않아 다소 기다림의 시간이 될 수 있으나, 더욱 성숙하고 빛나는 모습으로 다시 인사드릴 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 한 바 있다.
이후 장하오, 리키, 김규빈, 한유진은 제로베이스원의 스페셜 활동 및 앙코르 공연을 마무리하고 원소속사로 돌아와 새 보이그룹으로 데뷔를 준비 중이다. 데뷔 시기는 5월로 전망된다.
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