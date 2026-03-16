김동현, “스무살 때 술 끊어” 고석현 고백에 ‘의심’

  • 뉴스1

글자크기 설정

유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 16일 공개

유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처
유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처
김동현이 고석현을 의심해 웃음을 샀다.

16일 오후 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘짠한형 신동엽’에는 전 이종격투기 선수 김동현과 후배 선수 고석현, 김상욱이 게스트로 등장했다.

이 자리에서 고석현이 금주했다고 밝혀 이목이 쏠렸다. “술을 언제 딱 끊었냐?”라는 질문에 그가 “스무살 때 마셔서 그때”라며 말끝을 흐렸다. 이를 듣자마자 김동현이 “그게 말이 되냐? 그전부터 마셨겠지!”라고 의심해 웃음을 자아냈다.
유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처
유튜브 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처
고석현이 “아니다. 스무살 군대 가기 전에 끊은 것 같다”라며 “특별한 계기가 있었던 건 아니다. 살이 많이 찌고, ‘한번 안 마셔봐야겠다’ 해서 딱 끊었다”라고 고백했다.

그런데도 김동현이 “이해가 안 된다”라면서 “회식하거나 해도 술을 입에도 안 대더라. ‘원래 술 못 먹나? 못 먹는 체질인가?’ 해서 좀 깊게 얘기해 봤다. ‘뭐 얼마나 먹었던 거야?’ 하니까 한창 먹을 때는 집에서 혼자 TV 보면서 소주 4병을 마셨다더라”라고 폭로(?)해 주위를 웃음바다로 만들었다. 이에 고석현이 “아니다, 아니다. 친구들이랑 마셔서 4병”이라고 정정했다.

(서울=뉴스1)

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스