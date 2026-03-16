김동현, “스무살 때 술 끊어” 고석현 고백에 ‘의심’

16일 오후 공개된 유튜브 콘텐츠 ‘짠한형 신동엽’에는 전 이종격투기 선수 김동현과 후배 선수 고석현, 김상욱이 게스트로 등장했다.
이 자리에서 고석현이 금주했다고 밝혀 이목이 쏠렸다. “술을 언제 딱 끊었냐?”라는 질문에 그가 “스무살 때 마셔서 그때”라며 말끝을 흐렸다. 이를 듣자마자 김동현이 “그게 말이 되냐? 그전부터 마셨겠지!”라고 의심해 웃음을 자아냈다. 고석현이 “아니다. 스무살 군대 가기 전에 끊은 것 같다”라며 “특별한 계기가 있었던 건 아니다. 살이 많이 찌고, ‘한번 안 마셔봐야겠다’ 해서 딱 끊었다”라고 고백했다.
그런데도 김동현이 “이해가 안 된다”라면서 “회식하거나 해도 술을 입에도 안 대더라. ‘원래 술 못 먹나? 못 먹는 체질인가?’ 해서 좀 깊게 얘기해 봤다. ‘뭐 얼마나 먹었던 거야?’ 하니까 한창 먹을 때는 집에서 혼자 TV 보면서 소주 4병을 마셨다더라”라고 폭로(?)해 주위를 웃음바다로 만들었다. 이에 고석현이 “아니다, 아니다. 친구들이랑 마셔서 4병”이라고 정정했다.
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