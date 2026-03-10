BTS, 국립박물관문화재단과 협업…‘아리랑’ 팝업 개최

그룹 방탄소년단(BTS)이 새 앨범 ‘아리랑’(ARIRANG) 발매를 기념해 한국의 미를 담은 특별한 팝업 스토어를 선보인다.
방탄소년단은 10일 오전 9시 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스(Weverse)를 통해 ‘비티에스 팝업: 아리랑’(BTS POP-UP: ARIRANG) 개최 소식을 공지했다. 이번 팝업은 신세계백화점 본점 더 헤리티지와 서울 용산구 하이브 사옥 두 곳에서 오는 3월 20일 오후 1시부터 4월 12일까지 운영된다. 현장 방문은 쾌적한 관람 환경 조성을 위해 ‘위버스 스팟’ 사전 예약 시스템으로 진행될 예정이다.
특히 이번 팝업은 국립박물관문화재단과의 협업으로 주목받고 있다. 방탄소년단은 신보 제목인 ‘아리랑’에 맞춰 한국 전통의 미감을 현대적으로 재해석한 공식 상품을 공개한다. 국립박물관문화재단의 상품 브랜드 ‘뮷즈’와 손잡고 제작된 이번 협업 상품들은 한국 문화의 가치를 전 세계에 알리는 데 기여할 것으로 보인다. 현장에서는 협업 물품 외에도 후디, 볼 캡 등 다채로운 제품군이 마련된다.
판매 일정은 오는 12일 위버스샵 선판매를 시작으로, 20일부터 전 품목 구매가 가능하다. 컴백 당일인 20일에는 국립중앙박물관 내 상품관에서도 협업 상품을 직접 만나볼 수 있다.
한편, 방탄소년단의 새 앨범 ‘아리랑’은 팀의 정체성과 깊은 유대감을 담은 음반이다. 세계 최대 음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이의 ‘카운트다운 차트 글로벌’(Countdown Charts Global)에서 7주 연속(3월 4일 기준) 1위를 기록했으며, 사전 저장 수치는 지난 7일 기준 400만 건을 돌파하는 등 글로벌 팬들의 폭발적인 관심을 입증했다. 방탄소년단의 신보 ‘아리랑’은 오는 3월 20일 오후 1시 전 세계 동시 공개된다.
댓글 0