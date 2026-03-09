카드 비엠, 윤여정과 얼굴 맞대고…美 할리우드 진출 (성난 사람들2)

  • 동아닷컴

글자크기 설정

[사진제공=넷플릭스]

[사진제공=넷플릭스]

[사진제공=넷플릭스]

[사진제공=넷플릭스]

다음
이전
[사진제공=넷플릭스]
[사진제공=넷플릭스]
그룹 카드(KARD) 멤버 비엠(BM)이 ‘성난 사람들’ 시즌2를 통해 미국 할리우드에 진출한다.

오는 4월 16일 공개되는 넷플릭스 시리즈 ‘성난 사람들’ 시즌2는 특권층이 모인 컨트리클럽에서 한 젊은 커플이 상사와 그의 아내의 충격적인 다툼을 목격한 뒤, 두 커플과 클럽의 주인인 한국인 억만장자 간에 회유와 압박이 오가는 치열한 수싸움이 펼쳐지는 이야기다.

‘성난 사람들’ 시즌1은 에미상, 골든 글로브, 크리틱스 초이스 시상식 등 유수의 시상식에서 수상의 영예를 거머쥐며 전 세계를 사로잡은 글로벌 화제작으로, 앞서 비엠의 시즌2 합류 소식이 전해져 팬들의 뜨거운 관심을 받았다.

최근 공개된 ‘성난 사람들’ 시즌2 티저 예고편에서 비엠은 극 중 컨트리클럽 내 테니스 숍을 운영하는 테니스 코치 ‘우시’ 역으로 등장한다. 영상에는 비엠이 박 회장(윤여정 분)과 다정히 얼굴을 맞대거나, 린지(캐리 멀리건)와 이야기를 나누는 모습이 담겨 있어 본편에 대한 기대감을 더했다.

이처럼 비엠은 ‘성난 사람들’ 시즌2를 통해 배우로서 첫 발을 내디딘다. 그룹과 솔로 활동을 자유롭게 넘나들며 글로벌 존재감을 각인시켜 온 BM이 첫 연기 활동을 통해 또 어떤 새로운 얼굴을 보여줄지 기대된다.

비엠이 출연하는 넷플릭스 시리즈 ‘성난 사람들’ 시즌2는 오는 4월 16일 공개된다.

전효진 기자 jhj@donga.com
#그룹 카드#성난 사람들

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스

[사진제공=넷플릭스]

[사진제공=넷플릭스]

[사진제공=넷플릭스]

[사진제공=넷플릭스]

다음
이전