카드 비엠, 윤여정과 얼굴 맞대고…美 할리우드 진출 (성난 사람들2)

그룹 카드(KARD) 멤버 비엠(BM)이 ‘성난 사람들’ 시즌2를 통해 미국 할리우드에 진출한다.
오는 4월 16일 공개되는 넷플릭스 시리즈 ‘성난 사람들’ 시즌2는 특권층이 모인 컨트리클럽에서 한 젊은 커플이 상사와 그의 아내의 충격적인 다툼을 목격한 뒤, 두 커플과 클럽의 주인인 한국인 억만장자 간에 회유와 압박이 오가는 치열한 수싸움이 펼쳐지는 이야기다.
‘성난 사람들’ 시즌1은 에미상, 골든 글로브, 크리틱스 초이스 시상식 등 유수의 시상식에서 수상의 영예를 거머쥐며 전 세계를 사로잡은 글로벌 화제작으로, 앞서 비엠의 시즌2 합류 소식이 전해져 팬들의 뜨거운 관심을 받았다. 최근 공개된 ‘성난 사람들’ 시즌2 티저 예고편에서 비엠은 극 중 컨트리클럽 내 테니스 숍을 운영하는 테니스 코치 ‘우시’ 역으로 등장한다. 영상에는 비엠이 박 회장(윤여정 분)과 다정히 얼굴을 맞대거나, 린지(캐리 멀리건)와 이야기를 나누는 모습이 담겨 있어 본편에 대한 기대감을 더했다.
이처럼 비엠은 ‘성난 사람들’ 시즌2를 통해 배우로서 첫 발을 내디딘다. 그룹과 솔로 활동을 자유롭게 넘나들며 글로벌 존재감을 각인시켜 온 BM이 첫 연기 활동을 통해 또 어떤 새로운 얼굴을 보여줄지 기대된다.
