izna(이즈나), 日 현지 CM 송 가창

그룹 izna(이즈나/마이, 방지민, 코코, 유사랑, 최정은, 정세비)가 일본 TV 광고 음악 가창자로 발탁, 오는 16일 0시 각종 음원 사이트 통해 일본 첫 오리지널 곡 ‘Love All(러브 올)’을 공개한다.
‘Love All’은 일본 유명 음료 브랜드 이토엔의 쟈스민티 TV CM 송으로, izna가 현지 인기에 힘입어 광고 음악의 주인공으로 선정됐다. 음원 발표 당일인 16일부터 이 곡을 삽입한 광고가 현지 지상파 방송에서 송출될 예정이다. ‘Love All’은 ‘나다움’과 ‘있는 그대로의 나’를 긍정하고, 누구든 자신답게 빛날 수 있다는 메시지를 담은 팝 곡이다. izna의 새로운 매력을 느낄 수 있는 이 곡은 당당한 자신감 속 섬세한 감성이 듣는 이들에게 힐링을 선사한다.
izna는 최근 전석 매진 속 일본 첫 팬콘서트 ‘izna 1st FAN-CON [Not Just Pretty] In Japan’을 성료하고 ‘비자 X 2026 MAMA AWARDS’ 앰배서더로 발탁되는 등 일본을 포함한 글로벌 전역에서 활발한 활동을 펼치고 있다.
