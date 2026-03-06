스트레이 키즈 필릭스, 프랑스·한국 수교 140주년 명예 앰배서더

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 필릭스가 프랑스-한국 수교 140주년 명예 앰배서더로 발탁됐다.
주한프랑스대사관은 5일 열린 공식 기자간담회에서 “스트레이 키즈의 멤버 필릭스와 배우 전지현을 프랑스-한국 수교 140주년 명예 앰배서더로 위촉했다”고 전했다.
대사관 측은 필릭스에 대해 “필릭스는 스트레이 키즈의 멤버로서 글로벌 음악 시장 내 막강한 영향력을 발휘하며 프랑스를 비롯한 유럽 전역 및 세계 각지 대규모 공연을 통해 높은 인기를 입증했다. 개성과 국제적 인지도로 한국과 프랑스의 젊은 세대 사이 문화적 공감대를 확장하고 있는 인물”이라고 선정 이유를 밝혔다.
필릭스는 프랑스-한국 수교 140주년을 기념하는 주요 문화 행사에 참석해 취지를 널리 알리고 대중과의 접점을 확대하는 데 기여할 예정이다. 명예 앰배서더로서 상징적 참여를 통해 수교 140주년 의미를 미래 세대와 나누고 인적, 예술적, 문화적 교류의 활력을 보여줄 것으로 기대를 모은다.
필릭스는 “올 한 해 한국에서 다양한 문화·예술 행사가 예정되어 있으니 많은 관심과 참여 부탁드린다”라고 소감을 전했다.
필릭스가 속한 그룹 스트레이 키즈는 전 세계 여러 지역은 물론 프랑스 내 괄목한 활약으로 그룹 인기를 증명했다. 2023년 7월 K팝 아티스트 최초 ‘롤라팔루자 파리’(Lollapalooza Paris) 헤드라이너, 2024년과 2026년 프랑스 영부인 주최 ‘노란 동전 모으기 자선 행사’ 참석, 특히 2025년 7월 월드투어 ‘〈dominATE〉’(〈도미네이트〉) 일환 단독 콘서트를 초대형 스타디움 스타드 드 프랑스에서 개최해 역대 현지 K팝 공연 최대 규모인 12만 관객 동원을 기록하며 존재감을 떨쳤다.
스트레이 키즈는 3월 28일과 29일, 4월 4일과 5일 인천 인스파이어 아레나에서 여섯 번째 공식 팬미팅 ‘Stray Kids 6TH FANMEETING ’STAY in Our Little House‘’(스테이 인 아워 리틀 하우스)를 개최하고 팬사랑을 전한다. 각 주의 마지막 공연일인 3월 29일과 4월 5일에는 오프라인 공연과 함께 Beyond LIVE(비욘드라이브)에서 온라인 유료 생중계를 동시 진행한다.
