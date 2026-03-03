산다라박, 소속사와 계약 만료…박봄 ‘뜬금’ 마약 주장에 “확인 어려워”

2NE1 박봄이 같은 그룹 멤버 산다라박이 마약을 투약했었다는 주장을 내놓은 가운데, 산다라박은 소속사 어비스컴퍼니와 계약이 만료된 것으로 확인됐다.
3일 박봄은 자신의 인스타그램에 자필로 쓴 편지를 게시하고 “여러분들에게 이렇게 진실을 전해 드리고 싶어서 글을 쓴다”라며 “저는 아프지 않고, 열심히 잘 지내고 있다”라는 글을 남겼다.
박봄은 글에서 “또 난리가 날까 봐 조심스럽지만 애더럴이라고 알려진 약이 마음에 걸린다”라며 “그거 마약 아니다, 저는 ADHD 환자이고요”라고 얘기했다.
실제 애더럴은 주의력 결핍 과잉행동 장애(ADHD) 치료 등에 사용되는 향정신성의약품이다. 앞서 박봄은 지난 2010년 한국에서 규제약물인 애더럴을 세관신고 및 식약처 허가 없이 국제우편을 통해 국내로 반입해 논란이 된 바 있다. 당시 검찰은 치료 목적임을 확인한 후 입건유예 조치를 취했다.
그러면서 글에서 박봄은 “박산다라(산다라박)가 마약으로 걸려서 그걸 커버하기 위해서 박봄을 마약쟁이로 만들었다”라고 주장했다. 또한 “YG엔터테인먼트와 양현석과 테디와 이채린(CL)은 거진 30년 동안 하나도 쓰지 않은 마약을 박봄이 정량보다 많이 썼다고 나라에 보고를 하는 짓을 하지 마시길 바랍니다”라는 내용도 글에 포함했다. 현재 해당 글은 삭제된 상황이다.
다만 이에 대해 산다라박의 기존 소속사 어비스컴퍼니 측 관계자는 뉴스1에 “현재 산다라박과의 계약이 만료된 상황이어서 입장 확인이 어려운 상황”이라고 알란 상황이다.
한편 박봄은 지난해 8월부터 건강상 문제로 활동을 중단 중이다. 이와 관련 당시소속사 디네이션엔터테인먼트는 “최근 의료진으로부터 충분한 휴식과 안정이 필요하다는 소견을 받은 만큼 깊은 논의 끝에 부득이하게 이런 결정을 내리게 됐다”라고 전한 바 있다.
