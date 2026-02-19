돌싱 탁재훈·싱글 송해나 ‘신랑수업2’ 합류…3월 19일 첫방송

채널A 간판 예능 프로그램 ‘요즘 남자 라이프-신랑수업2’(이하 ‘신랑수업2’)은 3개월 재정비 기간을 마친 뒤 오는 3월 19일 처음 방송된다.
지난 2022년 1월 19일을 처음 선을 보인 ‘신랑수업’은 ‘1등 신랑감’ 스타들의 연애 성장기를 보여주면서 4년여간 시청자들의 뜨거운 사랑을 받아 왔다. 2025년 12월 31일 방송을 끝으로 시즌1을 마무리했으며 약 3개월만 ‘신랑수업2’로 업그레이드되어 시청자들을 만날 예정이다.
이번 시즌의 MC로는 ‘신랑수업’ 론칭 때부터 ‘교장’으로 함께해온 이승철이 든든하게 자리해 시청자들에게 반가움을 안긴다. 그는 ‘신랑즈’의 롤모델이자 인생 멘토로서 현실적이면서도 유쾌한 입담을 선사해 왔으며, 시즌2에서도 결혼, 이혼, 재혼에 이르기까지 깊이가 남다른 인생 경험을 바탕으로 한 연애 조언을 아끼지 않을 예정이다.
‘화려한 돌싱’ 탁재훈과 ‘워너비 싱글’인 송해나도 MC로 합류해 기대를 모은다. 특히 탁재훈은 이승철과는 가요계 선후배 사이로 사적으로도 친분이 두텁다고 해 이들이 선보일 스튜디오 MC 케미에 관심이 집중된다. 송해나는 솔로남녀의 연애 심리를 누구보다 잘 아는 ‘연프(연애 예능 프로그램) 베테랑 MC’로 주가를 높이고 있어 이번 ‘신랑수업2’에서도 ‘신랑즈’를 위한 적재적소 연애 코칭을 해줄 전망이다.
댓글 0