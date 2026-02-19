‘찬너계’ 강석우 “연기 끝이라 생각할때 이미숙과 40년만에 재회”

19일 서울 마포구 상암동 MBC 신사옥 골든마우스홀에서는 MBC 새 금토드라마 ‘찬란한 너의 계절에’(극본 조성희/연출 정상희 김영재/이하 ‘찬너계’) 제작발표회가 진행됐다. 이날 자리에는 정상희 감독을 비롯해 이성경, 채종협, 이미숙, 강석우, 한지현, 오예주 등 배우들이 참석해 이야기를 나눴다.
이날 자리에서 강석우는 “작년 ‘종말의 바보’가 끝나고 성적이 좋지 않아서 배우로서 연기는 이제 끝이라는 생각을 했다”며 “그런데 정상희 감독을 만났는데 세상을 보는 눈이 너무 아름다워서 저 사람 좋다는 생각을 가졌다”고 말했다.
이어 강석우는 “결정적인 건 이미숙 씨가 출연하기 때문”이라며 “40년 전에 영화에서 마무리 못한 얘기가 있어서 둘이 만나서 뭔가 좀 마무리 지어야 한다는 생각을 했다”고 너스레를 떨었다. 그러면서“배우로서의 마무리도 있지만 이 영화를 봤던 팬에게도 뭔가 두 사람이 40년 후에 어떤 모습일까 하는 얘기를 보여주고 싶다는 생각을 가지면서 연기를 그만두겠다는 생각을 접었다”고 털어놨다.
한편 ‘찬너계’는 매일 신나는 여름방학처럼 사는 남자 ‘찬’(채종협 분)과 스스로를 겨울에 가둔 여자 ‘란’(이성경 분)이 운명처럼 만나 얼어 있던 시간을 깨우는 예측 불허 ‘찬란’ 로맨스를 그린 작품으로, 오는 20일 오후 9시 50분 처음 방송된다.
