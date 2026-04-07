원인 없는 오른쪽 어깨 통증…설마 간암 신호?[건강팩트체크]

별다른 이유 없이 나타나는 어깨 통증이 단순 근육 문제가 아니라 심각한 질환의 신호일 수 있다는 전문가 경고가 나왔다.
일반적으로 어깨 통증은 회전근개 손상, 관절염, 신경 문제, 근육 손상 등 정형외과적 원인이 대부분이다.
하지만 통증이 오른쪽 어깨나 견갑골(날개뼈) 부위에서 지속된다면, 드물지만 간암과 연관된 ‘연관통(referred pain)’일 가능성도 배제할 수 없다는 것이다.
미국 암학회(ACS)에 따르면, 오른쪽 어깨 또는 견갑골 통증이 간암의 초기 신호로 나타날 수 있다.
● 간이 문제인데 왜 어깨가 아플까 “간은 오른쪽 상복부의 비교적 높은 위치에 있으며, 호흡을 돕는 근육인 횡격막 바로 아래에 자리 잡고 있다. 간 종양이 커지거나, 종양이 간의 바깥 막을 팽창시키거나 횡격막을 자극하면, 해당 부위의 신경을 자극할 수 있다”라고 방사선종양학 전문의 마크 아샤말라 박사가 미국 폭스 뉴스와 인터뷰에서 그 원리를 설명했다.
아샤말라 박사에 따르면 이 과정에서 신경 신호가 왜곡될 수 있다. 그 결과 종양이 주변 신경을 건드려 생긴 통증을 뇌가 어깨 통증으로 잘못 인식할 수 있다. 즉, 실제 문제는 간에 있지만 통증은 아무 이상이 없는 오른쪽 어깨나 견갑골 부위에서 느낄 수 있다는 것이다.
이는 신경 전달 경로 때문에 발생하는 ‘연관통’으로, 절단된 신체 부위에서 통증을 느끼는 ‘환상통’과는 다르다.
● 일반 어깨 통증과 간암 연관통, 어떻게 다를까 대부분의 어깨 통증은 잘못된 자세나 과사용, 외상 등 일상적인 원인에서 발생한다. 이 같은 어깨 통증은 특정 팔 동작을 할 때 심해지고, 압통·뻣뻣함·운동 범위 제한이 동반되는 경우가 많다.
반면 간암 연관통은 양상이 조금 다르다. 오른쪽 어깨와 견갑골 부위에서 통증을 느끼고, 팔을 움직여도 통증 변화가 거의 없으며, 검사를 해보면 어깨 자체는 정상이고, 날카로운 통증보다 둔하고 깊은 통증이 느껴지며, 휴식이나 일반적인 정형외과적 치료에도 통증이 계속된다면 단순 근육통이 아닐 수 있으니 의심해 볼 필요가 있다.
여기에 체중 감소, 식욕 저하, 메스꺼움, 피로감, 복부 팽만, 황달(피부·눈이 노랗게 변함) 같은 증상이 동반된다면 몸이 보내는 구조 신호일 수 있으니 더욱 세심한 주의가 필요하다.
다만 이러한 신호는 경고일 뿐, 암을 의미하는 것은 아니다.
간암의 어려운 점은 초기에 뚜렷한 증상이 없거나 여러 애매한 증상이 동시에 나타나는 경우가 많다는 것이다.
아샤말라 박사는 음식을 조금만 먹어도 포만감을 느끼는 경우, 특별한 이유 없이 지속적인 식욕 저하, 의도치 않은 체중 감소, 만성 피로, 상복부 불편감, 복수로 인한 복부 팽창, 피부나 눈이 노랗게 변하는 황달, 간 또는 담도계 이상에 따른 짙은 소변이나 회색 또는 점토색에 가까운 대변, 피부에 아무런 변하가 없음에도 나타나는 가려움증, 바이러스 감염 없이 나타나는 미열·독감 유사 증상 등을 예로 들었다.
● 병원엔 언제 가야 할까 아샤말라 박사는 모든 어깨 통증에 대해 지나치게 걱정할 필요는 없다고 말한다.
그는 “어깨 통증은 매우 흔하며 대부분의 원인은 양성이다. 하지만 설명되지 않거나 지속된다면 무시해서는 안 된다”며 특히 다음과 같은 경우에는 진료가 필요하다고 조언했다.
통증이 몇 주 이상 지속되고, 통증을 유발하는 명확한 원인이 없으며, 휴식이나 치료에도 호전되지 않고, 움직이지 않아도 통증이 지속되며, 밤이나 휴식할 때 더 심해지고, 어깨 검사에선 이상이 없음에도 통증이 사라지지 않으며, 간 관련 증상이 동반되는 경우이다.
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