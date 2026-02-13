이혜성 “아나운서 합격 이후 빵 폭식하다 10kg 찐 적도”

15일 오후 방송되는 MBN K-베이커리 서바이벌 ‘천하제빵’ 3회에서는 등장부터 화제를 모은 아나운서 이혜성이 회심의 시그니처 빵을 들고 1라운드에 출격한다.
이혜성은 “아나운서 합격한 이후에도 빵을 폭식하다 10kg이 찐 적이 있었다, 빵을 너무 먹고 싶어서 살이 덜 찌는 빵을 찾아다녔다”라고 고백한다. 더욱이 빵을 너무 사랑해 제빵까지 도전했다고 밝힌 이혜성은 “제빵기능사 자격증을 취득한 지 5년이 됐으며 오직 빵 공부를 위해 샌프란시스코로 떠나거나, 여러 고수의 수업을 찾아 들었다”라고 해 현장을 술렁이게 만든다. 현재 작은 작업실을 마련해 제빵 작업을 하고 있다는 이혜성이 선보일 ‘시그니처 빵’과 5년간 애지중지 키우고 있다는 ‘반려 균’의 정체는 무엇일지 이목이 쏠린다.
반면 이혜성의 빵을 맛보고 난 심사위원 이석원은 “다른 제빵사와 무엇이 다른지 고민하고 있다”라는 심사평을 내놔 이혜성을 긴장하게 만든다. 톱모델 박둘선이 1라운드에서 탈락해 충격을 선사한 상황에서, 이혜성은 1라운드를 통과하고 2라운드에 안착할 수 있을지 귀추가 주목된다.
그런가 하면 ‘천하제빵’ 3회에서는 만 14세 최연소 도전자 ‘영재 파티시에’ 김규린이 등장한다. 하지만 처음 오디션 도전에 나선 김규린은 작업 중 생긴 돌발상황에 당황해 허둥지둥하는 모습으로 위기감을 높인다. 김나래가 “저도 규린 씨 나이에 처음 시작했다”라며 카리스마를 벗고 이모 미소를 보낸 가운데 성인도 하기 힘든 4시간 동안의 작업을 최연소 도전자 김규린이 무사히 마칠 수 있을지, 김규린의 도전 결과가 관심을 끈다.
제작진은 “시청자분들이 ‘천하제빵’에 나온 도전자들의 빵집은 물론 그들의 히스토리까지 SNS에 포스팅하며 공유하고 있는 현실에 감동과 벅참을 느낀다”라며 “K-베이커리의 다채로운 세계를 알리고, 제과제빵에 진심인 도전자들의 장인 정신을 앞으로도 널리 알릴 예정이니 계속해서 많은 관심을 부탁드린다”라고 전했다.
한편 ‘천하제빵’은 단순한 음식을 넘어 하나의 트렌드가 된 ‘K-빵’의 열풍을 이끌, 세계최강 제과제빵사를 선발하는 국내 최초 ‘K-베이커리 서바이벌’이다. 3회는 15일 오후 9시 40분에 방송된다.
