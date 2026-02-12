키키, 英 NME100 선정

키키는 지난 11일 영국의 음악 전문 매거진 NME가 발표한 ‘2026 에센셜 이머징 아티스트 100(The NME 100: Essential emerging artists for 2026)’에 이름을 올렸다. ‘NME 100’은 매년 전 세계 음악 평론가와 저널리스트들이 참여해 글로벌 음악 신에서 두각을 드러낼 신진 아티스트 100팀을 선정하는 리스트로, 키키는 해당 명단에 오르며 차세대 글로벌 주자로서 이들의 영향력과 가능성을 입증했다.
NME는 “키키는 지난해 데뷔 이후 젊고, 개성 넘치는 매력을 앞세워 Z세대 감성을 더한 음악으로 전 세계에 향수를 불러일으키려는 시도를 이어왔다”며 “자신들의 첫걸음을 축하하는 ‘DEBUT SONG(데뷔 송)’부터 80년대 신스팝에서 영감을 받은 ‘DANCING ALONE(댄싱 얼론)’까지, 이 5인조 K팝 그룹은 북적이는 일상 속 즐거움을 선사하는 팀임을 빠르게 증명하고 있다”고 평가했다. 이는 데뷔 초부터 전해온 키키 특유의 유쾌함과 긍정적인 에너지를 잘 보여주는 대목이다.
키키의 이런 글로벌 영향력은 지난해부터 이어졌다. 이들은 지난해 연말 NME에서 ‘댄싱 얼론’으로 ‘2025 베스트 K-팝 송 25선(The 25 best K-pop songs of 2025)’에 오르며 작품성을 인정받았고, 미국 ‘Stardust’ 매거진에 ‘2026년 주목해야 할 신인 10팀’으로 선정됐다. 또 구글은 연말 데이터 분석 프로젝트 ‘Year in Search’를 통해 키키가 2025년 글로벌 ’브레이크아웃‘ 검색어 중 ’케이팝 데뷔(KPop Debuts)‘ 카테고리 상위 6팀에 이름을 올렸다고 발표했다.
유수의 글로벌 지표를 입증하듯, 키키는 지난달 26일 발매된 미니 2집 ’델룰루 팩(Delulu Pack)‘의 타이틀곡 ’404 (New Era)‘로 연일 기록을 경신하고 있다. ’404 (New Era)‘는 발매 16일 만인 지난 10일 멜론 TOP100 차트 1위에 오른 이후, 오늘(12일) 오전 8시 기준 멜론 TOP100 차트 1위와 HOT100 1위, 일간 차트(2월 10일 기준) 3위를 기록하며 굳건한 인기를 이어가고 있다.
이와 함께 키키는 멜론 2월 1주 차 주간인기상 1위를 차지했고, 유튜브 뮤직 일간 차트(2월 9일 기준)와 주간 차트(1월 30일~2월 5일), 애플 뮤직 인기 차트와 ‘오늘의 TOP 100: 대한민국’, 인기 앨범 차트까지 모두 1위에 올랐다. 뿐만 아니라 한국 스포티파이 데일리 차트 최고 1위, 벅스 실시간 차트(12일 오전 8시 기준) 및 주간 차트(2월 2일~2월 8일) 1위에 올랐고, 바이브, 플로 등에서도 상위권을 유지하며 차트 위 입지를 확실히 다지고 있다.
무대 위 성과 역시 눈부시다. MBC every1, MBC M ’쇼! 챔피언‘에서 1위를 차지한 데 이어 MBC ’쇼! 음악중심‘에서 컴백 후 첫 지상파 1위 트로피를 거머쥐며 음악방송 2관왕에 올랐다.
키키는 오늘(12일) 오후 6시 방송되는 Mnet ’엠카운트다운‘에서 ’404 (New Era)‘ 무대를 이어간다.
