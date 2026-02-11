정용화, 오늘(11일) 日 스페셜 앨범 발매

밴드 씨엔블루 정용화가 오늘(11일) 일본 스페셜 에디션 앨범 ‘One Last Day ～Japan Special Edition～’(원 라스트 데이 ~재팬 스페셜 에디션~)을 발매한다.
이번 앨범은 지난해 7월 정용화가 국내에서 발매한 세 번째 미니 앨범 ‘One Last Day’에 일본 오리지널 곡이 추가된 스페셜 에디션이다. 신보에는 ‘One Last Day’에 수록된 전곡과 타이틀곡을 일본어로 번안한 ‘Night Runner (Shooting Star) -Japanese ver.-‘(나이트 러너 (슈팅 스타) -일본어 버전-), 신곡 ‘Chocolate’(초콜릿), ‘Dance on glass’(댄스 온 글래스)까지 총 10곡이 담겼다.
‘One Last Day’는 스치며 지나가 버릴 것 같은 나날 속에서 붙잡아 두고 싶은 순간만을 담은 앨범으로, ‘가장 정용화다운’ 음악들이 집약돼 있다. 스페셜 에디션에서만 만나볼 수 있는 재킷 사진에는 흑백 톤을 바탕으로 정용화의 진지하고 깊은 눈빛이 담겨 있어 앨범의 분위기를 시각적으로 보여준다.
정용화는 오는 24~25일 일본 도쿄 가든 시어터에서 솔로 콘서트 2026 JUNG YONGHWA SOLO LIVE IN JAPAN “One Last Day”(2026 정용화 솔로 라이브 인 재팬 “원 라스트 데이”)를 개최한다. 이번 공연은 지난해 뜨거운 반응을 얻었던 솔로 콘서트 ‘Director’s Cut: Our Fine Days’(디렉터스 컷 : 아워 파인 데이즈)의 여운과 새 앨범에 수록된 무대를 느낄 수 있는 자리가 될 전망이다.
