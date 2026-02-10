스트레이 키즈, 3·4월 여섯 번째 팬미팅 개최…인천서 만난다

소속사 JYP엔터테인먼트(035900)는 지난 9일 스트레이 키즈 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에 여섯 번째 공식 팬미팅 ‘스테이 인 아워 리틀 하우스’(STAY in Our Little House) 개최 소식을 전했다.
이에 따르면 스트레이 키즈는 오는 3월 28일과 29일, 4월 4일과 5일 인천 인스파이어 아레나에서 팬미팅을 총 4회 열고 스테이(팬덤명)를 만난다. 각 주의 마지막 날인 3월 29일, 4월 5일에는 오프라인 공연과 함께 비욘드 라이브(Beyond LIVE) 플랫폼을 통한 온라인 유료 생중계를 동시 진행한다.
공개된 단체 포스터 속 스트레이 키즈는 포근한 아지트로 스테이를 초대했다. 커다란 천과 가구를 활용해 만든 아늑한 공간 앞 여덟 멤버가 옹기종기 모여 밝게 미소 지으며 공연명처럼 우리만의 작은 집에서 팬들과 함께 쌓을 새로운 추억을 향한 설렘을 끌어올렸다.
스트레이 키즈는 팬미팅마다 특색 있는 테마, 에너지 넘치는 퍼포먼스, 스테이와 함께하는 다채로운 코너 등으로 만족도를 높였다. 스테이의 커다란 애정에 힘입어 최상급 성과를 쌓고 있는 스트레이 키즈가 데뷔 8주년을 맞이하는 이번 팬미팅에서도 갖은 활약으로 팬사랑을 전할 예정이다.
2026년에도 스트레이 키즈는 흥행 가도를 달릴 전망이다. 2025년 11월 발매해 미국 빌보드 메인 앨범 차트 8연속 ‘빌보드 200’ 1위에 오른 스키즈 잇 테이프(SKZ IT TAPE) ‘두 잇’(DO IT)은 2월 7일 자 ‘빌보드 200’ 88위로 10주 연속 차트인했다. 최근 개봉한 ‘자체 최대 규모’ 월드투어 ‘도미네이트’(dominAT) 실황 영화 ‘스트레이 키즈 : 더 도미네이트 익스피리언스’는 글로벌 박스오피스 정상을 차지했다.
이어 오는 6월과 9월에는 세계적 뮤직 페스티벌 미국 뉴욕 ‘더 거버너스 볼 뮤직 페스티벌’(The Governors Ball Music Festival), 브라질 ‘록 인 리오’(Rock in Rio)에 헤드라이너로 나선다.
