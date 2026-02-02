탁재훈, 카이 “살쪘다” 돌직구에 “‘돌싱포맨’ 마음고생에 쪽쪽 빠지다 쪘다”

2일 온라인을 통해 SBS 새 예능 ‘아니 근데 진짜!’(이하 ‘아근진’)의 제작발표회가 진행됐다. 이 자리에는 탁재훈, 이상민, 이수지, 엑소 카이가 참석해 이야기를 나눴다.
이날 탁재훈은 멤버들과의 케미에 대해 묻는 질문에 “하면서 맞춰가고 있다”며 “이상민은 워낙 오래 같이 해왔기 때문에 서로 잘 안다, (이)수지는 워낙 재치가 있으니 뭔 말을 해도 잘 맞는다”고 답했다. 이어 “카이는 카이 나름대로 매력이 있다”며 “서로 뒤에 가서 별 얘기 다 했다”고 남다른 친분을 과시했다. 5년 전 방송된 tvN ‘우도주막’ 이후 재회한 소감에 대해서는 “그때 그 모습 그대로다, 더 멋있어졌다”며 “그때도 촬영 끝난 게 아쉬워서 하루 더 자고 갔다, 정말 그때 좋았다”고 애정을 보였다.
카이는 탁재훈에 대해 “형도 그대로 웃기고 그때 그 모습 그대로”라면서도 “다만 요즘 살이 조금 찌신 것 같다”고 거침없이 돌직구를 날렸다. 그러자 탁재훈은 “편안하니까 다시 살이 좀 쪘다”면서도 “근데 진짜로 긴장하면서 살빼려고 하고 있다. 쪘다 빠졌다 한다”고 씁쓸해했다. 그러면서 “‘돌싱포맨’ 때 너무 빠졌다”며 “프로그램 없어질까봐 마음고생에 살이 쪽쪽 빠지다가 괜찮아졌다”고 너스레를 덜어 웃음을 안겼다.
