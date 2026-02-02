휘브, 컴백 첫 주 차트 자체 기록 경신

휘브(김준민, 하승, 진범, 유건, 이정, 재하, 원준)는 지난달 29일 첫 번째 미니앨범 ‘ROCK THE NATION(락 더 네이션)’을 발매하고, Mnet ‘엠카운트다운’, KBS2 ‘뮤직뱅크’, SBS ‘인기가요’에 출연해 앨범과 동명의 타이틀곡 ‘ROCK THE NATION’으로 컴백 무대를 가졌다.
음악 방송에서 휘브는 고난도의 퍼포먼스로 업그레이드된 자신감을 보여줬다. “We rock the nation(위 락 더 네이션)”이라는 확신에 찬 선포로 도입부부터 눈과 귀를 사로잡은 멤버들은 질주감 넘치는 비트를 따라 몰아치는 군무와 랩으로 짜릿한 쾌감을 선사했다.
휘브는 주먹과 손바닥을 맞대는 동작부터 가면을 벗는 제스처, 한 손을 들어 올리거나 일제히 시선을 위로 올리는 안무 등 박진감 넘치는 전개로 무대를 장악했다. 또한 여유로운 바이브와 강렬한 에너지가 교차하는 표정 연기로 한층 단단해진 팀 시너지를 증명했다.
더불어 휘브는 국내외 음악 차트에서 ‘커리어 하이’를 달성했다. 미니 1집 ‘ROCK THE NATION’은 1월 29일, 31일 기준 한터차트 일간 음반차트 및 뮤직차트 1위를 석권했으며, 발매 3일 차에 자체 최고 음반 판매량을 돌파하는 쾌거를 이뤘다. 또한 태국, 일본, 인도네시아, 홍콩 4개 지역 아이튠즈 톱 앨범 차트에도 안착하며 글로벌 화력을 입증했다.
‘ROCK THE NATION’은 휘브가 7인조로 재정비를 마친 후 처음 선보인 완전체 앨범으로, 더 높은 곳을 향해 질주하는 팀의 서사를 관통하는 총 5곡이 수록됐다. 멤버 하승, 김준민, 이정이 작사와 작곡에 직접 참여해 팀만의 확고한 음악적 방향성과 정체성을 담아냈다.
타이틀곡 ‘ROCK THE NATION’은 장르에 얽매이지 않고 휘브만의 방식으로 웅장한 사운드와 폭발적인 기세의 퍼포먼스를 풀어낸 곡이다. 음원과 무대뿐만 아니라 ‘ROCK THE NATION’의 뮤직비디오, 댄스 챌린지 등 콘텐츠도 글로벌 팬들의 뜨거운 호응을 얻고 있다.
호성적과 함께 컴백 첫 주를 성공적으로 마무리한 휘브는 이번 주 다양한 음악 방송과 콘텐츠에 출연하며 활발한 ‘ROCK THE NATION’ 활동을 이어갈 예정이다.
